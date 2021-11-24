Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев принял дисциплинарные меры в отношении должностных лиц хокимията Учтепинского района, сообщила пресс-служба столичного хокимията. Решение принято по итогам трёхдневного изучения состояния махаллей района рабочей группой во главе с градоначальником.

На заседании, состоявшемся вечером 24 ноября, Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор хокиму района Фарходу Абдуллаеву за допущенные в работе недостатки. Он также сообщил об освобождении от должностей заместителей хокима района Н. Исматова и Л. Алманова, начальника районного отдела дошкольного образования Н. Хантураева, главы районного отдела народного образования У. Курбонова и заведующего районным отделом туризма и спорта Б. Насибалиева.

Фарход Абдуллаев.

В своём выступлении Джахонгир Артыкходжаев подверг критике руководителей, которые в своей работе «все ещё допускают безразличие, безответственность и поверхностный подход».

Глава города выразил недовольство положением дел в школах, посещаемостью, качеством образования, низкими показателями поступления выпускников в вузы, а также не отвечающим требованиям условиями в дошкольном образовании, строительстве, в махаллях и на малых предприятиях. Он также указал на поверхностность в работе по высадке деревьев и своевременному вывозу отходов.

«Вы вообще хотите работать? Если да, то нужно вставать с утра, работать и ставить всё на место. Сможем ли мы с вами работать в одной команде? Вы сможете работать по нынешним поручениям президента или вы не в состоянии? Если не собираетесь работать, скажите. Работа трудная, тяжёлая. Мне стыдно вас ругать. Но граждане, дети не должны страдать. Другие граждане не виноваты, что один человек сидит в кресле, что ему не нравится его работа», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

Хоким города поручил ответственным лицам серьёзно пересмотреть свою работу, сделать выводы, устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки и добиться положительных изменений.

В августе 2020 года Джахонгир Артыкходжаев уже объявлял выговор Фарходу Абдуллаеву и хокимам четырёх других районов столицы.