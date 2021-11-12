С начала года биржевые цены на все марки бензина значительно подорожали, следует из данных Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).

В частности, с января по 8 ноября недельная котировка на бензин марки АИ-80 повысилась на 72,1% — с 5,81 млн сумов до 10 млн сумов за тонну. Значительная часть данной марки бензина или 84% приходится на долю Бухарского нефтеперерабатывающего завода.





За рассматриваемый период стартовая стоимость (которую устанавливает завод) данной марки бензина увеличилась в среднем на 72,9% — до 10 млн сумов за тонну.

В результате проведённых открытых биржевых торгов разница между стартовой и биржевой ценой в среднем не превысила 1%. Иными словами, в ходе биржевых торгов бензин реализовался практически по своей стартовой стоимости, отметили в УзРТСБ.

«Вместе с тем, рост цен также наблюдается на мировых биржах. Так, мировая цена на нефть марки Brent повысилась в среднем на 60−70% за текущий год», — говорится в сообщении.

При этом биржевая стоимость 1 л бензина Аи-80 выросла на 68,8% — с 6,74 млн сумов до 11,4 млн сумов за тонну.

Недельная котировка цен на бензин Аи-91 с начала года увеличилась на 68,8% — с 6,75 млн до 11,4 млн сумов за тонну, а за литр — на 74,2% (с 5400 до 9411 сумов).

За указанный период бензин Аи-92 подорожал на 69,6% — с 6,7 млн до 11,3 млн сумов за тонну, а за литр — на 47,5% (с 5659 до 8350 сумов).

Оптовые цены на бензин Аи-95 на бирже с начала года выросли на 45,9% — с 8,49 млн до 12,4 млн сумов за тонну, а за литр — на 55,5% (с 7200 до 11200 сумов).

УзРТСБ как организатор (оператор) торгов изучает ситуацию на рынке бензина и предоставляет данные и предложения по стабилизации цен на рынке бензина в Антимонопольный комитет и другие соответствующие министерства и ведомства.

В октябре на фоне роста цен на бензин в «Узбекнефтегазе» заявили, что компания сдерживает цены на своих заправках только на бензин Аи-80. Топливо марок Аи-91, 92 и 95 производится из импортного сырья, поэтому его цена относительно высока, отметили в компании. Ранее похожее заявление делало Минэнерго.

Что касается бензина марок Аи-91, Аи-92 и Аи-95, то основная его часть производится из импортного сырья или импортного готового продукта в зависимости от рыночной конъюнктуры и привязки к мировым котировкам. «Поэтому цена на этот вид бензина относительно высока», — заявили в «Узбекнефтегазе».

Компания этим заявлением подтвердила, что бензин Аи-80 не производится из импортного сырья. Таким образом, отсутствует связь топлива этой марки с котировками нефти Brent.

По данным Spot, в целом тенденция совпадает с глобальным возрастающим трендом, который показывает цены на нефть. Однако именно сейчас, когда стоимость нефти Brent стабилизировалась в коридоре $82−85 за баррель, наблюдается резкий скачок цены бензина — сразу на 23%.

По официальным данным Госкомстата на 1 сентября, в Узбекистане за первые восемь месяцев года произведено 729,4 тысячи тонн бензина (около 992,4 миллиона литров), что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом за это время импортировано 281,6 миллиона литров бензина (около 22% от общего потребления бензина в стране) на 100 млн долларов, что в 3,2 раза выше показателя прошлого года.

В основном топливо в Узбекистан завозится из России (139 миллионов литров), Туркменистана (121 миллион), Казахстана (16 миллионов) и Ирака (3,6 миллиона).