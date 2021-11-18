С 17 ноября установлены временные ограничения на въезд на территорию Беларуси транзитных пассажиров-граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана через Узбекистан и продажу им авиабилетов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации.

В случае обнаружения авиакомпаниями-резидентами Узбекистана проданных авиабилетов транзитным пассажирам-гражданам этих государств деньги должны быть возвращены без применения штрафа, говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются на граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана, имеющих дипломатический паспорт или вид на жительство, выданный для постоянного проживания в Беларуси.

Напомним, на границе Беларуси и Польши на прошлой неделе собрались около 2000 беженцев из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые намеревались попасть в страны Европейского союза.

В четверг самолет, отправленный Ираком, забрал в Багдад почти полсотни мигрантов, которые пожелали вернуться домой.