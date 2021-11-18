Самолет Iraqi Airways, на борту которого находятся пожелавшие вернуться домой после неудачной попытки попасть из Беларуси в страны ЕС иракские граждане, вылетел из национального аэропорта «Минск» в Багдад, сообщило РИА Новости.

Ожидается, что самолет сначала приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов бесплатное.

МИД Ирака заявил в четверг, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших у границы Беларуси со странами ЕС.

Напомним, стихийный лагерь беженцев образовался у границы Беларуси с Польшей на прошлой неделе. Среди мигрантов в основном курды, более 2000 человек, есть также граждане Афганистана. Большинство из них намеревались попасть через Польшу в Германию и Великобританию.