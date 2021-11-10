В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ), Международной организации по миграции (МОМ) и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) встревожены последними сообщениями, поступающими с границы между Беларусью и Польшей, где скопились сотни мигрантов, сообщила пресс-служба организации.

Агентства ООН призывают обе страны обеспечить безопасность искателей убежища и уважать их права.

Кризис длится уже несколько месяцев — выходцы из Афганистана, Ирака и других стран пытаются через территорию Беларуси попасть в государства Европейского союза, в частности — в Польшу.

«Люди проживают в приграничных районах в антисанитарных условиях, некоторые ночуют под открытым небом. Им не хватает воды, продуктов питания, ограничен их доступ к медицинской помощи. В УВКБ предупреждали, что с приближением зимы положение этих людей будет только ухудшаться», — отметили в ООН.

Большая группа беженцев и мигрантов, включая женщин и детей, разбила временный лагерь у границы с Польшей, требуя разрешения перейти через КПП «Брузги» в Польшу.

В УВКБ и МОМ призывают правительства обеих стран срочно решить возникшую проблему. В частности, они требуют обеспечить гуманитарный доступ к этим людям, а также позволить тем, кто нуждается международной защите, обратиться за убежищем.

В ООН напоминают, что за последние недели трансграничный кризис привел к гибели нескольких беженцев и мигрантов, и призывают не допустить повторения подобных трагедий. Со своей стороны УВКБ и МОМ готовы поддержать в этом вопросе власти Беларуси и предоставить беженцам и мигрантам консультации на месте.

Обеспокоенность выразили сегодня и в Детском фонде ООН.

«Сообщения о том, что дети живут в невыносимых условиях, что страны их не принимают или задерживают на своих восточных границах, вызывают возмущение, — заявил представитель ЮНИСЕФ по вопросам прав мигрантов в Европе Афшан Хан. — Подобные действия являются нарушением Конвенции ООН о правах ребенка. Дети и их родители имеют право обращаться за убежищем и рассчитывать на то, что их прошение будет рассмотрено».

Сами мигранты на белорусской границе рассказали РИА Новости, что готовы умереть там, но не вернутся домой в Ирак.

«Мы не собираемся возвращаться в Ирак — это 100, 200%. Мы останемся здесь. Или мы умрем, или они откроют границу, — сказал один из них. — У них два варианта. Первый — открыть границу, и мы уйдем. Второй — мы остаемся здесь, неважно, если у нас закончится еда, вода, будет холодно. Мы умрем, но никуда не уйдем».

Мигранты добавили, что половина из них собирается идти в Британию и никто не намерен оставаться в Польше.