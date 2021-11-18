Зойир Мирзаев, освобождённый от должности хокима Кашкадарьинской области, назначен и. о. хокима Ташкентской области. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил руководитель пресс-службы администрации Кашкадарьинской области Ахрор Содиков.

По его словам, о новом месте работы Зойира Мирзаева было сообщено в четверг на собрании актива Кашкадарьинской области с участием главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова.

Утверждение в новой должности состоялось на сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов.

Как мы уже писали, и. о. хокима Кашкадарьи назначен Муротжон Азимов, до этого работавший председателем Государственного таможенного комитета.

Ташкентскую область с января возглавлял Даврон Хидоятов (до марта — с приставкой «и. о.»), до этого он был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.