Указом президента Узбекистана Зоир Тоирович Мирзаев освобождён от должности хокима Кашкадарьинской области в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Исполняющим обязанности хокима области назначен Муротжон Бердиалиевич Азимов, до этого работавший председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Муротжон Азимов. Фото: «Газета.uz».

Зойир Мирзаев возглавил Кашкадарьинскую область в октябре 2019 года, до этого был хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакской области, а ранее занимал посты вице-премьера, министра сельского и водного хозяйства и хокима Самаркандской области.

Генерал-майор таможенной службы Муротжон Азимов был назначен председателем ГТК в феврале 2019 года. До этого он занимал должности заместителя генерального прокурора и прокурора Бухарской области.