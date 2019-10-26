Хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев, занимавший эту должность с 2013 года, а также руководители УВД, прокуратуры и налоговой службы области, освобождены от должностей в субботу. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании кенгаша народных депутатов области, в котором приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

Новым главой области с приставкой и. о. стал Зойир Тоирович Мирзаев, с ноября 2018 года работавший хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакской области, а ранее занимавший посты вице-премьера, министра сельского и водного хозяйства и хокима Самаркандской области.

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