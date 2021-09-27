Агентство государственных услуг (АГУ) при Министерстве юстиции прокомментировало очереди в центры госуслуг из водителей, пытающихся поменять водительские удостоверения старого образца на новые.

По данным агентства, на сегодняшний день 3,6 миллиона водителей успели получить новые права, а с документами старого образца продолжают ездить более 2 миллионов водителей (всего их 5,793 миллиона). Крайний срок замены водительских прав — 31 декабря 2021 года.

В АГУ рассказали, что было сделано для помощи водителям и устранения возникающих проблем:

дополнительные центры госуслуг открылись в Мирзо-Улугбекском, Яккасарайском и Сергелийском районах столицы (ранее функционировали только в Алмазарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Мирабадском, Юнусабадском, Чиланзарском и Яшнабадском районах);

(ранее функционировали только в Алмазарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Мирабадском, Юнусабадском, Чиланзарском и Яшнабадском районах); центры работают без выходных — с 9:00 до 15:00 по субботам и воскресеньям (кроме праздничных дней);

— с 9:00 до 15:00 по субботам и воскресеньям (кроме праздничных дней); заявление о замене водительских прав можно подать онлайн ;

; из-за большого потока желающих услуги по замене водительских прав в столичных центрах оказываются с 7:00 утра, остальные государственные услуги — в штатном режиме с 9:00.

В агентстве отметили, что заявители также могут обратиться в Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) УБДД.

Ранее «Газета.uz» писала о возникших трудностях с регистрацией и переоформлением автомототранспортных средств из-за нехватки бланков и пластиковых карт. В ГУВД Ташкента сообщили, что с 20 сентября в межрайонных отделах УБДД ГУВД столицы возобновлена выдача техпаспортов.

Пластиковые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства были введены с 1 октября 2017 года. В мае 2020 года срок замены документов старого образца на новые продлили до 31 декабря 2021 года.