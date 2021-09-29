Министерство юстиции предлагает продлить срок замены водительских удостоверений старого образца. Проект документа с поправками в соответствующее постановление правительства опубликован для общественного обсуждения.

Согласно действующему порядку, водительские права старого образца должны быть заменены на новые до конца 2021 года. Минюст предлагает продлить этот срок до 31 декабря 2022 года с установлением следующего графика замены (с учётом даты их выдачи):

выданные до 2010 года — до 1 апреля 2022 года;

в 2010—2012 годах — до 1 июля 2022 года;

в 2013—2015 годах — до 1 октября 2022 года;

выданные после 2015 года — до 31 декабря 2022 года.

Министерство оставляет неизменным крайний срок замены свидетельств о регистрации транспортных средств (техпаспортов) — до конца этого года.

Ранее в Агентстве государственных услуг сообщали, что водительские удостоверения старого образца на новые успели поменять только 3,6 млн человек, а более 2 млн водителей всё ещё ездят со старыми правами.