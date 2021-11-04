Постановлением правительства Узбекистана от 2 ноября (ПКМ-667) утверждено временное положение о порядке замены национального водительского удостоверения старого образца на новое в консульских учреждениях Узбекистана в России, сообщило Министерство юстиции.

Положение действует до 1 января 2023 года. До 1 декабря консульские учреждения должны быть оснащены оборудованием для печати водительских удостоверений нового образца.

В документе отмечается, что он принят в целях усиления правовой защиты соотечественников в России и создания удобство для осуществления ими трудовой деятельности в этой стране.

Согласно положению, права нового образца будут оформляться через консульские учреждения Главным управлением безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел.

Для замены прав заявитель должен лично подать заявление в консульское учреждение. Там анкету заполнят от имени заявителя и в течение одного рабочего дня направят её в ГУБДД МВД.

ГУБДД, рассмотрев справку, должно в течение одного рабочего дня оформить водительское удостоверение нового образца и направить его в консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел. Департамент отправит права в консульское учреждение дипломатической почтой.

Получив ответ, консульское учреждение в течение одного рабочего дня выдаст их владельцу или отказывает в этом. В замене может быть отказано по уважительной причине (недостоверная информация в анкете, неуплата сборов, представление неполного пакета документов или поддельных документов).

За замену водительского удостоверения взимается оплата в размере 70% от базовой расчётной величины (189 тысяч сумов), консульский сбор в размере 20 долларов США и сбор за возмещение фактических расходов — 20 долларов.

Права старого образца должны быть заменены на новые до конца 2021 года.

В сентябре Агентство государственных услуг сообщало, что новые водительские удостоверения успели поменять только 3,6 миллиона человек, а более 2 миллионов всё ещё имеют старые права.

Минюст тогда предлагал продлить крайний срок замены прав ещё на год. Принято ли такое решение, неизвестно.

Крайний срок замены свидетельств о регистрации транспортных средств (техпаспортов) — также конец 2021 года.