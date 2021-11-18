Узбекистан и Европейский Союз достигли очень серьезного прогресса в подготовке Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом в ходе совместной пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС» заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдлазиз Камилов. Текстовую версию его выступления опубликовала пресс-служба МИДа.

«Собираемся завершить проект соглашения и доработать его в ближайшее время, планируя подписать документ в ходе предстоящего визита нашего президента в Брюссель в следующем году», — заявил Абдулазиз Камилов.

По словам министра, большое внимание в соглашении уделено взаимодействию по человеческому измерению, демократическим реформам, вопросам прав человека, религиозным свободам, детскому и принудительному труду.

«Я могу утверждать, что за последние несколько лет мы смогли исключить из нашей двусторонней повестки дня некоторые проблемные моменты, связанные с человеческим измерением. Мы понимаем, что еще предстоит сделать многое в будущем. В данном контексте мы готовы сотрудничать с коллегами из ЕС, чтобы добиться нового прогресса», — подчеркнул глава МИДа.

«Сегодня международное сообщество уделяет очень серьезное внимание ситуации в Центральной Азии и вокруг нашего региона, особенно Афганистану. Это наша общая проблема. У нас схожие взгляды. Кроме того, мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами. На основе общих интересов мы продолжим сотрудничество по региональным вопросам», — сказал министра.

Он добавил, что на заседании совета были затронуты некоторые аспекты партнерства в сферах торговли, экономики и инвестиций.

«В нашей политической повестке есть еще много вопросов, которые нужно обсудить в будущем для продолжения нашего сотрудничества. Но, в то же время, могу сказать, что в политической области достигнуто хорошее взаимопонимание. Мы знаем, что сделано и что предстоит сделать в будущем», — резюмировал Абдулазиз Камилов.