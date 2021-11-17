Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 ноября составил 35,21 млрд долларов, увеличившись за месяц на 797,1 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

За прошлый месяц физический объём золота в резервах снизился впервые за пять месяцев на 0,2 млн тройских унций (около 5,7 тонны) — до 12,1 млн тройских унций (около 376,3 тонны), что свидетельствует о восстановлении экспорта золота. При этом стоимость золота в резервах увеличилась на 325,2 млн долларов — до 21,67 млрд долларов.

Как отмечает ЦБ, это произошло за счёт роста котировок золота за месяц с 1730,95 до 1796,3 (+3,7%). Влияние этого роста составило 788,3 млн долларов, заявил регулятор.

Резервы в иностранной валюте в этот раз выросли на 466,7 млн долларов (в сентябре было снижение на $762,1 млн) — до 12,41 млрд долларов.

В предыдущий раз Центробанк продавал драгметалл в мае, в результате чего произошло снижение физического объёма золота в резервах. Тогда регулятор воспользовался ситуацией на рынке и реализовал золото по выгодной цене.