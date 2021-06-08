Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 июня составил 35,5 млрд долларов, увеличившись за месяц на 1,3 млрд долларов, следует из данных Центрального банка. Это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики по ЗВР.

Предыдущий рекордный показатель был в конце 2020 года — на 1 декабря резервы ЦБ достигали 34,9 млрд долларов. Но после этого они начали сокращаться из-за падения цены золота.

Источник: РБК.

Но с апреля драгметалл снова начал дорожать, что привело к росту ЗВР. Если к концу марта золото стоило меньше 1700 долларов, то к концу мая его котировки пробили отметку в 1900 долларов. В июне оно стало дешеветь и на момент публикации торгуется на уровне 1893 долларов.

Источник: РБК.

Объёмы золота в структуре ЗВР росли с сентября — с 9,6 до 11,7 млн тройских унций, но в мае золота в резервах стало меньше на 0,4 млн тройских унций (около 12,4 тонн). Это может свидетельствовать о возможной продаже драгметалла Центробанком. Регулятор мог воспользоваться ситуацией на рынке и реализовать золото по выгодной цене. Ранее глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что дорогое золото во время пандемии принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов.

Узбекистан в последний раз продавал золото в августе, когда была зафиксирована самая максимальная биржевая цена на золото за всю историю- 2069,5 долларов.

Стоимость резервов в золоте увеличилась на 745,7 млн долларов, в иностранной валюте — на 579 млн долларов.