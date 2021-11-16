В городе Кагане Бухарской области в результате обвала грунта скончались два человека, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Инцидент произошёл 16 ноября примерно в 14:50 в махалле «Дустлик», где 61-е автопредприятие прокладывает трубу водопровода. При укладке трубы диаметром 1 м в вырытую канаву глубиной 5−6 м и шириной 3 м обвалилась часть ямы. Грунтом придавило двух работников.

Спасатели областного управления по ЧС в ходе оперативных поисково-спасательных работ извлекли из-под завалов оба тела.

Место происшествия посетило руководство областных УЧС, УВД, управления здравоохранения и прокуратуры, а также следственно-оперативная группа. Ведётся предварительное следствие.