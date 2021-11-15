Учение Узбекистана и Казахстана пройдёт на окружном полигоне «Термез» с 17 по 24 ноября, сообщила пресс-служба казахстанского Министерства обороны.

Цель совместных манёвров — повышение совместимости и уровня взаимодействия вооружённых сил двух государств в ходе решения совместных задач.

От казахстанской стороны в учении примут участие свыше 100 военнослужащих, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

В учебно-боевые задачи казахстанских подразделений войдёт проведение поисково-разведывательной операции, отработка действий подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующая ликвидация незаконных вооружённых формирований, эвакуация с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.

Отметим, что ранее совместные с Узбекистаном учения «Щит-2021» прошли в Казахстане на полигоне «Матибулак» в Джамбулской области.