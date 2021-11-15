Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения начинает в Узбекистане и Кыргызстане трёхгодичный проект «Улучшение доступа к услугам в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) в системе первичной медико-санитарной помощи». Об этом было сообщено на мероприятии высокого уровня с участием представителей министерств здравоохранения двух стран, которое 15 ноября провели Всемирная организация здравоохранения и Всемирный фонд диабета.

Как сообщили «Газете.uz» в представительстве ВОЗ, проект, софинансируемый Всемирным фондом диабета, имеет бюджет более 1 млн долларов США и будет способствовать достижению Целей в области устойчивого развития, в том числе сокращению на треть к 2030 году преждевременной смертности от НИЗ и обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Диабет является одним из четырёх основных типов неинфекционных заболеваний. Согласно данным Международной федерации диабета, в мире этим заболеванием страдает более 425 миллионов человек, и большую их часть составляют больные сахарным диабетом второго типа. В Узбекистане количество больных сахарным диабетом составляет более 245 тысяч, из них более 2300 детей и 879 подростков.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Узбекистана и глава представительства ВОЗ в Узбекистане (левый нижний угол). Фото: ВОЗ.

Цель проекта заключается в оказании содействия в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения с помощью улучшения качества контроля и профилактики осложнений НИЗ в клинической практике с акцентом на первичную медико-санитарную помощь. Это должно улучшить качество самостоятельного контроля НИЗ и хронических состояний с помощью терапевтического обучения пациентов и расширения компетенции медсестёр и других медицинских работников, а также укрепить стратегическое руководство путём реализации политики, основанной на фактических данных, и внедрения системного подхода к организации клинической практики и повышению качества, отметили в ВОЗ.

Результатами проекта должны стать укрепление потенциала медицинских бригад, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обучение медсестёр по вопросам ухода за стопами больных диабетом и профилактики диабетической стопы, увеличение числа больных диабетом, поставленных на учёт, с предоставлением им обучения по самоконтролю диабета, регулярного обследования стоп и скрининга на диабетическую ретинопатию, а также достижение более эффективного контроля диабета и артериального давления у пациентов с диабетом.