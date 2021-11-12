В трёх районах Ташкента временно приостановлены подача горячей воды и теплоснабжение, сообщила пресс-служба столичного хокимията.
Это связано с неисправностью, возникшей сегодня в электроснабжении теплоцентрали №4 в Юнусабадском районе
Горячая вода и отопление полностью отключены в Юнусабадском районе, частично — в Алмазарском и Шайхантахурском районах.
В настоящее время идёт работа по устранению неполадок.
Подача горячей воды будет полностью восстановлена до 17:00, теплоснабжение возобновится к полуночи, заверили в столичной администрации.