В трёх районах Ташкента временно приостановлены подача горячей воды и теплоснабжение, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Это связано с неисправностью, возникшей сегодня в электроснабжении теплоцентрали №4 в Юнусабадском районе

Горячая вода и отопление полностью отключены в Юнусабадском районе, частично — в Алмазарском и Шайхантахурском районах.

В настоящее время идёт работа по устранению неполадок.

Подача горячей воды будет полностью восстановлена до 17:00, теплоснабжение возобновится к полуночи, заверили в столичной администрации.