Видеохостинг YouTube с 10 ноября начал постепенно скрывать количество дизлайков под видеороликами, говорится в сообщении сервиса. Кнопка дизлайка при этом останется доступной.

Решение было принято по итогам эксперимента, проведённого ранее в этом году. Он показал, что когда пользователи не видят количество минусовых оценок ролика, они менее склонны нажимать на кнопку «Не нравится».

В YouTube отметили, что с большим количеством дизлайков особенно сталкиваются начинающие авторы и создатели каналов с небольшой аудиторией. Целью эксперимента было как раз понять, сможет ли скрытие счётчика защитить авторов видеороликов от «дизлайковых атак» — когда люди намеренно ставят минусы.

Создатели каналов будут по-прежнему видеть количество дизлайков в YouTube Studio, чтобы оценивать успешность своих роликов.

«Мы стремимся создать инклюзивную и уважительную среду, где у авторов есть возможность добиться успеха и чувствовать безопасность, выражая себя. Это лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы и дальше защищать авторов от нападок», — говорится в сообщении YouTube.