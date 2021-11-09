С 8 ноября для сотрудников пенитенциарных учреждений Узбекистана проводится тренинг «Основные принципы правил Нельсона Манделы», сообщила пресс-служба Национального центра по правам человека (НЦПЧ).

Трехдневное мероприятие организовано НЦПЧ в сотрудничестве с координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане и Датским институтом по борьбе с пытками.

В рамках прохождения тренинга сотрудники пенитенциарных учреждений получат лучшее понимание правил Нельсона Манделы и навыки по их применению на практике, выявлению соответствующих нарушений и защите заключенных от пыток и жестокого обращения. Они также узнают, как балансировать безопасность и права человека в тюрьмах.

В число участников вошли международные эксперты Калия Камбанелла, Вадим Човган, Мари Брасхольт, представители Министерства внутренних дел Узбекистана, Академии Генеральной прокуратуры, Академии государственного управления, Академии МВД, сотрудники пенитенциарных учреждений Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской областей и Ташкента.