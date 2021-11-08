Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём выступлении на церемонии инаугурации в субботу высказался о планах по конкретизации полномочий кенгашей народных депутатов и хокимов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Шавкат Мирзиёев считает, что пришло время создать законодательные основы, конкретно определяющие полномочия кенгашей народных депутатов и хокимов.

«Сколько мы об этом говорим, но мы набрали пятилетний опыт… Теперь руководителем кенгаша не может быть руководитель исполнительного органа — об этом говорит наш народ. Пришло время… Таким образом, мы создадим фундамент в демократических направлениях. Если будет этот фундамент, то народ сможет обуздать руководителей исполнительных органов. Говоря о народе, я имею в виду депутатов, представителей, избранных народом», — заявил он.

Кроме того, планируется создание необходимых условий для свободной деятельности институтов гражданского общества и активного участия в государственном и общественном управлении. Для этого намечено ускорить работы по созданию Общественной палаты. Указ об этом был подписан ещё в апреле 2020 года.

Напомним, только в сентябре 2020 года у кенгашей появились свои секретариаты, которые занимаются организационным, техническим и иным обслуживанием их деятельности. Раньше этими задачами занимались аппараты хокимиятов, что противоречило принципу разделения властей.

Лидер партии УзЛиДеП Актам Хаитов перед выборами депутатов в декабре 2019 года заявил, что хокимы не должны возглавлять кенгаши.

В январе 2020 года председатель Сената Танзила Нарбаева сообщила, что со временем должности хокима и главы кенгаша будут разграничены.

«Сейчас руководителем представительного и исполнительного органа является хоким. Со временем эти две должности будут разделены. А пока хоким должен дать больше свободы представителям. В противном случае депутаты и дальше будут поднимать руки, что бы ни говорил хоким», — отмечала она.

Министр юстиции Русланбек Давлетов ещё в апреле 2021 года сообщал, что Минюст предложил отменить такой порядок и внёс соответствующий проект документа в Кабинет министров, но пока он не рассмотрен.