Шавкат Мирзиёев 16 апреля подписал указ о создании Общественной палаты при президенте, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Согласно документу, будут образованы также общественные палаты Каракалпакстана, областей и города Ташкента.

Основными направления деятельности палаты станут:

налаживание современной формы системного и эффективного диалога, объединяющего усилия государства, граждан, институтов гражданского общества, направленные на дальнейшее ускоренное и всестороннее развитие страны;

оказание содействия в активизации участия граждан в делах государства и общества;

системное изучение мнения населения, обсуждение на местах и в отраслях актуальных вопросов, волнующих население;

инициирование проведения фундаментальных и практических исследований в области развития гражданского общества;

оказание содействия в налаживании практического и эффективного сотрудничества институтов гражданского общества в достижении целей устойчивого развития ООН;

и другие направления.

Общественная палата и региональные общественные палаты — постоянно действующие консультативно-совещательные органы.

Указом определено, что ОП состоит из 50 членов, работающих на общественных началах. 18 членов назначаются президентом из числа граждан, представителей ННО и СМИ, внесших большой вклад в развитие общества. Еще 18 принимаются на основе решения Общественной палаты и конкурсного отбора из кандидатов, представленными ННО, СМИ и представителями широкой общественности. 14 членов являются членами региональных общественных палат, которые по должности являются одновременно их председателями.

Региональные общественные палаты будут состоять из 21 члена, работающего на общественных началах.

Для исключения дублирования функций палаты указом упраздняются Консультативный совет по развитию гражданского общества при президента и Центр развития гражданского общества.

В ведение Общественной палаты передается веб-портал общественных инициатив Mening Fikrim.

Документом вводится практика ежеквартального рассмотрения в палатах парламента, Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, кенгашах народных депутатов областей, городов и районов результатов изучения и анализа актуальных вопросов, проведенных Общественной палатой и региональными палатами.

Палата ежегодно должна предоставлять президенту, и парламенту национальный доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества.

Предложения о внесении изменений и поправок в Конституцию и проекты нормативно-правовых актов по наиболее актуальным вопросам социально-экономической жизни страны будут направляться на рассмотрение в Общественную палату.

В течение трех месяцев должен быть разработан закон об Общественной палате.

Напомним, предложение о создании Общественной палаты для усиления общественного контроля и установления более тесного взаимодействия между государством и обществом президент озвучил в своем послании парламенту в начале года.