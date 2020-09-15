Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием деятельности Кенгашей народных депутатов», сообщило «Народное слово».

Согласно внесенным изменения в закон «О государственной власти на местах», задачи обеспечения организационного, технического и иного обслуживание деятельности областного, районного и городского кенгаша народных депутатов переданы из аппарата хокимиятов в секретариат соответствующего кенгаша народных депутатов.

Секретариаты являются юридическими лицами и их деятельность финансируется за счет соответствующего местного бюджета.

Структура, штаты, размер оплаты труда и материально-техническое обеспечение работников секретариата, а также расходы на их содержание утверждаются соответствующим кенгашем народных депутатов, следует из документа.

11 сентября на седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, на котором были одобрены вышеуказанные изменения, сенаторы отмечали, что создание отдельных секретариатов позволит следовать принципу разделения властей — исполнительная и законодательные ветви власти будут вести деятельность раздельно, а также повысить эффективность депутатского контроля за хокимиятами, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что «депутаты долгие годы мечтали о создании отдельного секретариата».