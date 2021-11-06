Шавкат Мирзиёев, переизбранный президентом Узбекистана на выборах 24 октября, на совместном заседании палат Олий Мажлиса в субботу принёс присягу и вновь вступил в должность главы государства. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz».





На прошедших выборах Шавкат Мирзиёев, выдвинутый кандидатом от Либерально-демократической партии Узбекистана, набрал 80,12% голосов, явка избирателей составила 80,4% (на выборах 2016 года он набрал 88,6%, явка тогда составила 87,7%).

Инаугурация прошла в новом здании Сената (бывшее здание МИД Узбекистана). Перед началом церемонии в большой зал заседаний Сената были впервые внесены штандарт (флаг) и знак президента, утвержденные в октябре текущего года.





Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Шавкату Мирзиёеву новое удостоверение президента.

Затем вновь избранный президент, положив руку на Конституцию и Коран, произнёс текст присяги:

«Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности».



