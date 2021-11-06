Член сборной Узбекистана по боксу Абдумалик Халаков (-60 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата мира, проходившего в Белграде (Сербия).

Как мы писали ранее, боксёр напрямую вышел в финал турнира из-за травмы его оппонента по полуфиналу. В борьбе за золотую медаль 5 ноября ему противостоял представитель Франции Софьян Умиа.

Бой был достаточно напряженным, оба боксёра старались придерживаться подготовленного плана и тактики, но в итоге звание чемпиона мира досталось французскому атлету — 5:0.

Таким образом, Узбекистан завершил мировое первенство по боксу с двумя медалями — «серебро» досталось Абдумалику Халакову, бронзовую медаль до этого завоевал Мадияр Саидрахимов.

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