Член сборной Узбекистана по боксу Абдумалик Халаков напрямую вышел в финал чемпионата мира, проходящего в сербском Белграде, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Полуфинальный бой в весовой категории до 60 кг должен был состояться 4 ноября. Поединок был отменён из-за серьёзной травмы иранского боксёра Дониёла Шохбахша, уточнили в НОК.

Соперником Абдумалика Халакова в финале должен стать победитель пары представителей из Франции и Доминиканы.

В четверг вечером полуфинальный бой также проведёт другой член сборной Мадияр Саидрахимов (-92 кг), который сразится с кубинцем Хулио ла Крусом.