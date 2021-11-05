Член сборной Узбекистана по боксу Мадияр Саидрахимов (-92 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, проходящего в Белграде (Сербия).

В полуфинале мирового первенства ему противостоял кубинец Хулио Ла Круз, который одержал уверенную победу со счётом 5:0 и вышел в финал турнира. Мадияров, в свою очередь, автоматически стал обладателем бронзовой медали, которая стала первой для узбекской команды.

Ранее мы писали, что другой боксёр из Узбекистана Абдумалик Халаков напрямую вышел в финал чемпионата мира. Его соперник по полуфиналу Дониёл Шохбахш выбыли из-за серьёзной травмы.

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