Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента Узбекистана, в четверг сообщил об освобождении от должностей советника премьер-министра — начальника Департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова и министра по развитию ИТ и коммуникаций Шухрата Садикова.

Канал уточняет, что это связано с временным ограничением Государственной инспекцией «Узкомназорат» доступа к мессенджеру Telegram и ряду социальных сетей, включая YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn и другие, которое имело место накануне.

Как писала «Газета.uz», после этого по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был уволен начальник инспекции Голибшер Зияев. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов назвал действия «Узкомназорат», «принятые по указанию правительства», «односторонними» и «не продуманных до конца». Он также заявил, что будет проведено расследование, и все виновные ответственные руководители понесут ответственность.

«Газете.uz» не удалось подтвердить информацию об отправке в отставку Олимжона Умарова (на указанной должности — с мая 2020 года) и Шухрата Садикова (с августа 2018 года). В пресс-службах Кабинета министров и Мининфокома сообщили, что у них нет данных об этом. Источники в отрасли ИКТ сообщают, что информация верна.

Серверы зарубежных ресурсов, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, должны размещаться внутри страны. Закон об этом в январе подписал президент (поправка в закон «О персональных данных» — статья 27−1 «Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан», вступила в силу в апреле).

29 октября Шавкат Мирзиёев подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Между тем, в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных, куда в среду «Узкомназорат» включил и позже исключил перечисленные выше сайты, с июля остаются мессенджер Skype и ресурсы Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat. Причина их включения в реестр — этот же закон.