Олимжон Мухамаджанович Умаров стал советником премьер-министра — начальником Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве. Это должность в структуру Кабинета Министров введена постановлением президента от 12 мая.

С июня 2017 он работал первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Олимжон Умаров (1985 года рождения) окончил Национальный университет Узбекистана (2007), южнокорейский Университет Сонгюнгван (2017). В 2006—2008 годах работал ведущим аналитиком, главным специалистом — начальником группы маркетинга и аналитики Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM Узбекского агентства связи и информатизации, в 2008—2009 годах — главным специалистом — начальником информационно-аналитического сектора.

В 2009—2012 годы возглавлял группу информационного обеспечения и развития правительственного портала центра UZINFOCOM УзАСИ, в 2012−2012 годы — отдел информационных систем и информационных ресурсов УзАСИ.

В 2012—2015 руководил управлением ИКТ Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, а в 2015—2017 годы — Управлением ИКТ Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.