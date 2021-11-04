Предприниматель Ойбек Батирович Турсунов увеличил свою долю в уставном фонде «Капиталбанка» до 50%. Об этом сообщил Spot со ссылкой на данные фондовой биржи.

Внебиржевая сделка состоялась 29 октября. Акционер приобрёл дополнительно 112,49 миллиона простых акций банка — это 34,1% от их общего количества. До этого ему уже принадлежало 52,43 миллиона акций (всего стало 164 927 890 штук).

Уставный капитал «Капиталбанка» сформирован в размере 313,3 млрд сумов, то есть 50% из этой суммы составляет 156,6 млрд сумов.

В августе 2019 году компания Promadik Invest, где учредителем является Ойбек Турсунов (93,4%), приобрела 40,13 миллиона акций «Капиталбанка». Сделка стала одной из крупнейших для банковского сектора в том году.

После последней сделки 1 ноября из списка аффилированных лиц была исключена Promadik Invest и добавлен Ойбек Турсунов. Сейчас у Promadik Invest 112,49 миллиона акций.

В мае 2020 года «Газета.uz» сообщала, что Ойбек Турсунов купил 75% в уставном фонде Uzcard, но в августе контрольный пакет в 51% акций перешёл Национальному банку Узбекистана, ещё по 6% — четырём другим банкам.