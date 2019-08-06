Компания Promadik Invest приобрела 36% акций «Капиталбанка», следует из данных Республиканской фондовой биржи «Тошкент». На сделку, прошедшую 5 августа, обратил внимание Spot.

Согласно опубликованной информации, компания стала владельцем 40 миллионов 135 тысяч 986 штук акций. До этого 18% акций принадлежали Optima Leasing, 10% акций — East West Invest и по 7% акций — компаниям Kapital Sug’urta и Express Leasing. Владельцами 58% были указаны «акционеры».

В составе наблюдательного совета банка уже числился представитель Promadik Invest Алексей Фаритович Губайдулин.





По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, компания Promadik Invest зарегистрирована в 2007 году. Уставной фонд — свыше 399 млн сумов. Основной деятельностью указаны аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования. 95% акций компании принадлежит Ойбеку Батировичу Турсунову, оставшиеся 5% — Исмаилу Фазиловичу Мурадову, который и указан в качестве руководителя компании.

«Капиталбанк» — один из первых частных коммерческих банков Узбекистана. В 2004 году произошло его слияние с «Авиабанком», после чего банк стал акционерно-коммерческим. Председатель правления банка — Ким Олег Ромоалдович.