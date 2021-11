Программа Seeds for the Future является флагманским обучающим проектом, объединившим участников из 500 университетов 130 стран и регионов. 9000 лучших студентов прошли стажировку по программе, включая оффлайн-участников, посетивших штаб-квартиру Huawei в Китае, и онлайн участников проекта 2020 года.





1 ноября в медиацентре Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) в Узбекистане дан старт проекту Seeds for the Future 2021, который седьмой год предоставляет студентам IT-вузов возможность повысить уровень своих знания в сфере ИКТ, прослушать лекции по укреплению лидерских навыков, обменяться с участниками из других стран культурными ценностями, а также узнать о традициях и культуре Китая. В предыдущие годы в рамках проекта 50 студентов ТУИТ посетили Китай и прошли стажировку в головном офисе компании Huawei.

В связи с пандемией в 2020 году проект Seeds for the Future был организован в онлайн-формате. В рамках заключенных меморандумов участниками проекта 2021 года стали студенты четырех вузов: ТУИТ, университета Амити, Технического института Ёджу и Туринского политехнического университета в Ташкенте.





Студенты Seeds for the Future проходят программу в гибридном формате в офисе Huawei в Узбекистане, объединяя прямые включения со штаб-квартирой Huawei в Китае, предзаписанные курсы по технологиям, тур по шоуруму компании, лекции на темы «Влияние технологий на устойчивое развитие», «Мобильные сервисы Huawei (HMS) и возможности для разработчиков». В ходе проекта участники также привлечены к разработке своего проекта Tech4Good, в котором им предстоит раскрыть роль и ценность инновационных технологий в социальной сфере.





«В этом году компания Huawei заключила меморандумы с ведущими IT-вузами Узбекистана, направленные на поддержку талантов в сфере ИКТ. Проект Seeds for the Future является одним из центральных пунктов данных соглашений, так как он помогает раскрыть потенциал молодых кадров, вдохновить их на достижения в сфере высоких технологий и перенять опыт экспертов компании. Проект все еще проходит в новом формате без посещения штаб-квартиры компании Huawei, но мы видим, что цифровые технологии предоставляют нам возможность объединять студентов по всему миру даже в условиях пандемии», — отметил заместитель директора Huawei в Узбекистане Го Фэн.

Seeds for the Future — глобальная программа компании Huawei, осуществляемая в рамках исполнения корпоративной социальной ответственности. В 2017 году четыре участника проекта Seeds for the Future из Узбекистана были приглашены принять участие в международном саммите «Один пояс, один путь» в Пекине. Они выступили с презентацией проекта перед главами государств и правительств 30 стран, посетивших саммит.

В 2019 году чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Китайской Народной Республике Бахтиёр Саидов принял участие в церемонии награждения в Шенчжэне и поддержал участников проекта приветственной речью, отметив важность подготовки молодых специалистов в IT-сфере.

На правах рекламы.