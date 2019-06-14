В начале июня 10 студентов Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) отправились в Китай на двухнедельную стажировку в рамках юбилейного пятого проекта Seeds for the Future, организованного компанией Huawei.

Программа стажировки включала в себя посещение двух городов Китая — Пекина и Шеньчжэня. Здесь студенты прошли обучение по вводному курсу китайского языка и каллиграфии, ознакомились с культурой Китая и достопримечательностями. Они также прошли тренинги по инновационным решениям компании Huawei: 5G, большие данные, облачные технологии и IoT. Совместно с узбекистанцами обучение прошли студенты из Монголии, Венгрии и Чехии.





14 июня в штаб-квартире Huawei прошла церемония награждения студентов, принявших участие в программе. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Китайской Народной Республике Бахтиёр Саидов прибыл в Шенчжэнь для принятия участия в церемонии с целью поддержки студентов. В своей приветственной речи он отметил важность подготовки молодых специалистов в IT-сфере и поблагодарил Huawei за вклад в развитие образовательных и исследовательских программ для студентов Узбекистана.





В рамках своего визита посол Узбекистана также посетил выставочный зал компании Huawei. Здесь делегация ознакомилась с решениями компании в сферах градостроения и обустройства территорий, использования ИКТ в жилищно-коммунальной сфере на базе концепции «Умный город», управления экстренными случаями, обработки и хранения больших данных, основанных на облачных вычислениях. Гостям также была продемонстрирована концепция безопасного города, реализация которого обсуждается в данное время в Узбекистане.





«Мы рады принимать господина посла в штаб-квартире Huawei и ознакомить уважаемых гостей с решениями. Их преимущества могут позволить осуществить цифровую трансформацию Узбекистана, в частности технологии для сельской местности и реализации проекта безопасного города. Особенно хотелось бы выразить благодарность господину послу за участие в церемонии награждения наших студентов, которые прошли обучение по проекту Seeds for the Future. Для ребят имеет большое значение, когда представители руководства государства выражают поддержку в их стремлениях приобрести знания по инновационным технологиям для осуществления дальнейшей деятельности в развитии ИКТ своей страны», — отметил Лю Цзясин, генеральный директор Huawei, который также принял участие в мероприятии.





Программа Seeds for the Future успешно реализуется в Узбекистане на протяжении пяти лет. За это время 50 студентов ТУИТ прошли стажировку в Китае.

Также Huawei на постоянной основе организует дни открытых дверей для студентов других вузов и колледжей в инновационном центре компании в Ташкенте.

Программа Seeds for the Future была основана штаб-квартирой Huawei в 2008 году. За все время ее действия программу прошли более 30 тысяч человек из 108 стран и регионов мира, 4725 студентов были удостоены стажировки в Китае.

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