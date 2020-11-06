Шестой год подряд компания Huawei в Узбекистане проводит проект Seeds for the Future (Ростки будущего). В его рамках в предыдущие года 50 студентов ТУИТ прошли стажировку в штаб-квартире компании в Китае. В целом 30 тысяч студентов из более 500 университетов по всему миру стали участниками программы. Благодаря ей в общей сложности 5,77 тысяч студентов смогли посетить Китай.

Учитывая сложившуюся в мире ситуацию с пандемией, в 2020 году проект Seeds for the Future проводился в онлайн-режиме. Но это нисколько не уменьшает его ценности и информативности.





30 отобранных студентов из ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), университета Инха в Ташкенте (IUT), а также специализированной школы информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми в течение недели проходили обучение.

Каждый день участники из Узбекистана совместно со студентами из Тайланда и Камбоджи посещали онлайн-курсы, организованные штаб-квартирой компании. Также они изучали технологии 5G, облачные вычисления, искусственный интеллект и HMS на специальной образовательной платформе.





Во время прямых включений ребята смогли даже совершить пешую онлайн-прогулку по одному из районов Пекина, где ознакомились с местными традициями и укладом жизни. На четвертый день проекта эксперты местного офиса компании Huawei провели онлайн-тур по шоуруму компании. А эксперты из департамента стратегического маркетинга Евразии во время своей лекции на тему «Цифровая экономика» обсудили с участниками важные аспекты внедрения цифровизации в Узбекистане.

Онлайн-церемония открытия проекта состоялась 2 ноября. Ее трансляция велась из медиастудии офиса компании Huawei в Узбекистане. В церемонии приняли участие представители образовательных учреждений сферы ИКТ, которые выразили свою поддержку будущим специалистам в приветственной речи. Среди них были заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Кахрамон Юлдашев, ректор ТУИТ Сарвар Бабаходжаев, проректор ТУИТ Хайрулла Умаров и заместитель директора специализированной школы ИКТ Севара Шокирова.





«На протяжении более двух десятков лет деятельности в Узбекистане компания Huawei зарекомендовала себя как нашего надежного и долгосрочного партнера, внося большой вклад в развитие ИКТ-отрасли в Узбекистане. Я рад видеть, что компания Huawei благодаря возможностям своего тренинг-центра штаб-квартиры в Китае может объединять студентов по всему миру для углубленного изучения инновационных технологий», — отметил заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Кахрамон Юлдашев.

Проект Seeds for the Future дает не только доступ к знаниям, но и открывает возможности для будущих специалистов ИКТ-сферы. Так, выпускники программ 2018 и 2019 годов после окончания университета прошли практику в компании Huawei в Узбекистане. Некоторые из них уже стали сотрудниками узбекистанского офиса, тем самым продолжая вносить свой вклад развитие цифрового Узбекистана.





«Мы приветствуем студентов и будущих специалистов сферы информационных технологий на нашем проекте. Несмотря на пандемию, проект не был остановлен и перешел в режим онлайн, как и процесс обучения во всех учреждениях в этом году. И сегодня мы демонстрируем, что благодаря цифровым технологиям образование может быть доступно каждому вне зависимости от местоположения учеников и преподавателей. А значит, больше молодых талантов могут получить неограниченный доступ к знаниям, включая в сфере ИКТ», — отметил директор Huawei в Узбекистане Лю Цзясинь.

Seeds for the Future — глобальная программа компании Huawei, осуществляемая в рамках исполнения своей корпоративной социальной ответственности. Данный проект, запущенный штаб-квартирой в 2008 году, направлен на развитие местных талантов в области ИКТ, расширение кругозора и знаний, формирование глубокого понимания и интереса к телекоммуникационному сектору среди талантливой молодежи. Также он способствует улучшению и поощрению регионального взаимодействия и участия в цифровом сообществе.

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