Временное правительство Афганистана объявило о полном запрете на использование иностранной валюты для расчетов, сообщило агентство Reuters.

На рынках Афганистана распространено использование доллара США, в то время как в приграничных районах для торговли используют валюту соседних стран, таких как Пакистан.

«Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали в расчетах афганскую валюту», — говорится в заявлении талибов.

Кроме того, во временном правительстве выступили за высвобождение миллиардов долларов резервов Центрального банка в иностранных юрисдикциях, поскольку страна столкнулась с засухой и нехваткой денежных средств.

Напомним, газета The Washington Post 17 августа со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах. Кроме того, отмечалось, что США отменили массовые поставки долларов в Афганистан, чтобы они не попали в руки талибам. Бежавший из страны и. о. управляющего Центробанком Афганистана Аджмал Ахмади сообщил в Twitter, почти все резервы афганского Центробанка находятся за границей, и они составляют около 9 млрд долларов. Наибольшая часть — 7 млрд долларов — находится на счетах Федерального резерва.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из-за засухи и неурожая в 2021 году более 14 млн афганцев испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В октябре этого года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) доставило в Термез более 100 тонн гуманитарной помощи для Афганистана. Однако груз по состоянию на 27 октября еще не был доставлен в Афганистан, поскольку власти страны не дали разрешение на его ввоз.