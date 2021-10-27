Власти Афганистана пока не дали разрешение на ввоз гуманитарной помощи Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) из Термеза, сообщил корреспонденту «Газеты.uz» представитель УВКБ.

Напомним, логистический центр Termez Cargo Centre в середине октября принял от УВКБ более 100 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану. Груз должны были транспортировать грузовиками в афганский Мазари-Шариф.

«Груз пока находится в Термезе. Дата его доставки будет зависеть от получения разрешений на ввоз от афганской стороны, и этот вопрос решает представительство УВКБ в Кабуле», — сказал представитель управления.

Собеседник агентства отметил, что новые гуманитарные грузы УВКБ будут перевозиться в Афганистан через Термез, поскольку этот маршрут определен совместно с Узбекистаном в качестве дополнительного транспортного коридора для доставки помощи афганскому народу.

Терминал Termez Cargo Centre расположен менее чем в 2 км от границы Узбекистана и Афганистана. Благодаря своему расположению, размеру и пропускной способности, а также предоставляемым им услугам, терминал рассматривается в качестве важного центра для оказания помощи афганскому народу.

С начала октября логистический центр в Термезе уже направил в Афганистан около 40 вагонов продовольствия по Всемирной продовольственной программе ООН.