Вечером 1 ноября на 12−13-м километре автодороги 4-Р181 «Кипчак-Мангит-Туркменистан» на территории Амударьинского района Каракалпакстана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, сообщило ГУБДД МВД Узбекистана.

53-летний мужчина, управляя грузовым мотороллером, попытался повернуть налево. Следовавший за ним водитель Nexia, потеряв управление, врезался в мотоцикл и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Isuzu.

В результате аварии 61-летний пассажир Nexia, получив несовместимые с жизнью травмы, скончался на месте происшествия. Его 4-летний внук скончался в больнице.

Водитель Nexia и два пассажира госпитализированы с тяжёлыми травмами.