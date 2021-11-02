Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 2 ноября принял нового посла Саудовской Аравии Юсуфа ал-Утайби. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане и пожелал ему успехов на ответственном посту.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, науки и технологий, культуры, спорта, реализации инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма, а также другие темы.