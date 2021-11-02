Агентство по управлению государственными активами представило для обсуждения проект постановления Кабинета министров «О мерах по совершенствованию системы управления рынками и торговыми комплексами и постепенному сокращению государственного участия в них».

Документ предусматривает поэтапную продажу государственной доли и акций в уставном капитале рынков и торговых комплексов.

Кроме того, планируется утвердить перечень рынков и торговых центров, где в рамках эксперимента на первом этапе госдоля будет продана при условии, что объекты приведут в современный вид, включая создание на их базе торговых комплексов по принципу «всё в одном месте». Прошлогодним постановлением президента предусматривалось, что рынки превратят в центры не только для торговли, но и для отдыха и развлечений.

Документом также предлагается закрыть 12 рынков и комплексов.

Кроме того, согласно проекту, ожидается создание территориальных комиссий для изучения и решения проблем, связанных с деятельностью и имущественными вопросами рынков. Их возглавят хокимы.

По результатам исследований они подготовят «дорожные карты» для решения выявленных проблем. Кроме того, комиссии разработают требования по модернизации рынков, созданию инфраструктуры, оцифровке услуг, созданию условий для дехкан, фермерских хозяйств и предпринимателей, а также условия, сроки и способы приватизации рынков и комплексков.

Для предприватизационной подготовки и выставления рынков на продажу будет создан Офис управления рынками и торговыми комплексами. При необходимости к оценке рынков привлекут консалтинговые и аудиторские компании.

Согласно документу, акции и доли госучреждений и предприятий в рынках и торговых комплексах планируется передать хокимиятам путём уменьшения их доли в уставном капитале по балансовой стоимости на основании решений учредителей или руководящих органов.

В проекте представлен перечень рынков и торговых комплексов, которые планируется приватизировать. Список включает 61 объект, 20 из них — в Ташкенте.

Обсуждение проекта продлится до 16 ноября.

Экономист Отабек Бакиров отметил «сырость» проекта и поднял несколько вопросов. По его словам, фразу «экспериментально модернизировать рынки, в том числе создать торговые центры по принципу „всё в одном месте“», можно интерпретировать по-разному. В частности, это может привести к реконструкции рынков и торговых рядов, владельцам которых, возможно, придётся заново приобретать право на их аренду.

Кроме того, он подверг критике решение о передаче доли госучреждений и предприятий хокимиятам. «Почему? Хокимияты лучше управляют, они более эффективные менеджеры? Что они делали за последние пять лет, кроме того, как просто разрушали рынки и строили новые, продавая места? Почему рынки не передаются Агентству? Ведь в Агентстве собрано большинство профессионалов и специалистов по управлению государственными активами», — сказал он, предположив, что это решение могло быть пролоббировано хокимами.

Отабек Бакиров также раскритиковал решение о назначении хокимов председателями территориальных комиссий.

«Сроки и способы продажи рынков не определены. Если это будет принято таким образом, то в будущем при закрытых протоколах тендерной комиссии весьма вероятно, что рынки за незначительную сумму перейдут в руки хокимов и их знакомых. Какая вообще цель? Создание эффективных собственников? Или отдать рынки местным феодалам — лояльным и верным хокимам?», — задался он вопросом.

По его мнению, основной задачей проекта о приватизации должна быть продажа рынков по максимально высокой цене. Для этого необходимо выставить рынки на открытые и прозрачные аукционы без каких-либо условий и барьеров для всех категорий инвесторов.