Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 28 октября подчеркнул необходимость коренного пересмотра участия государства в более чем 500 рынках и торговых комплексах. В настоящее время 23 из них убыточны, 210 имеют низкую рентабельность, сообщила пресс-служба главы государства.

«В таких условиях превращение рынков в центры не только для торговли, но и для отдыха и развлечений даст хороший экономический эффект. Для этого будут разработаны соответствующие проекты и объявлен конкурс среди инвесторов. Победителю конкурса будет выделен банковский кредит на наилучших условиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, если доходы рынка будут расти, а налоговые поступления и число рабочих мест регулярно увеличиваться, предприниматель получит возможность выкупить госдолю рынка в рассрочку, указала пресс-служба.

Хокимам областей даны указания по организации деятельности рынков и торговых комплексов в соответствии с этим механизмом.

Кроме того, указом президента «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» в трехмесячный срок поручено внести в Кабинет министров проект постановления о совершенствовании системы управления и поэтапной приватизации рынков и торговых комплексов, предусматривающий:

создание управляющих компаний по предпродажной подготовке рынков и торговых комплексов при Агентстве и его территориальных управлениях, исходя из значимости рынков и торговых комплексов;

приведение в современный облик, сохранение на уровне санитарно-гигиенических требований, формирование инфраструктуры, необходимой для деятельности рынков и торговых комплексов, имеющих государственную долю в уставном капитале, с учетом передового зарубежного опыта;

обеспечение законных прав и интересов владельцев частной собственности, а также неприкосновенности частной собственности на рынках и в торговых комплексах.

Ранее президент заявил, что нужно реформировать госпредприятия и перейти к рыночной экономике, либо «окостенеть по-старому». По его словам, предприниматель, получивший объект в рамках приватизации, создаст рабочие места и увеличит налоговые поступления. «Нужно любить этого предпринимателя. Он тоже гражданин Узбекистана. А мы смотрим на него с каким-то злым выражением лица», — указал Шавкат Мирзиёев.