В январе-сентябре этого года бизнес-омбудсману поступило вдвое больше обращений от предпринимателей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 1 ноября на брифинге в АИМК сообщила заведующая отделом Уполномоченного по правам предпринимателей Нозима Саидалиева.

За девять месяцев получено более 5000 обращений. Почти 3000 из них удовлетворены, по остальным даны разъяснения. В течение этого периода в в суды также внесены исковые заявления на 28 млрд сумов. Резко выросло и количество лиц, привлечённых к административной ответственности в результате участия в процессе бизнес-омбудсмана, — 740 человек.

Больше всего обратившихся приходится на Ташкент (643), Ташкентскую область (583) и Каракалпакстан (540). В разрезе сфер чаще всего обращались по земельному (1179) и кредитному (1119) вопросам.

Нозима Саидалиева отметила, что «нарушения прав предпринимателей приводят к дополнительным расходам из государственного бюджета».

«Если говорить на примере судов, то их решениями государственным органам предписывается восстановить нарушенные права предпринимателей, что означает выплату компенсаций, выделение земли и другое, а также выплату государственной пошлины», — подчеркнула Нозима Саидалиева и добавила, что в сумме эти расходы формируют большие средства.

«Помимо дополнительных расходов нарушение прав предпринимателей оказывает негативное влияние на имидж государственного органа и служащего, что приводит к снижению доверия к ним. По этой причине призываем государственные органы не совершать правонарушения», — сказала представитель бизнес-омбудсмана.

Напомним, в начале октября был запущен портал, на котором опубликованы результаты реформ в Узбекистане за 2017−2021 годы. Отмечалось, что за три года к бизнес-омбудсману поступило 13,4 тысячи заявлений, в результате чего 930 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной, 1513 — к административной ответственности, отменены 1034 незаконных решения государственных и контролирующих органов в пользу субъектов предпринимательства через суды взысканы 95,1 млрд сумов.