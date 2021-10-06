Запущен портал, на котором опубликованы результаты реформ в Узбекистане за 2017−2021 годы. Презентация сайта состоялась 5 октября в рамках конференции «Узбекистан: стремительные реформы за пять лет».

Платформу представил исполнительный директор Центра «Стратегия развития» Элдор Туляков.

Сайт состоит из 5 разделов, каждый из которых соответствует определенному направлению стратегии:

совершенствование государственного и общественного строительства;

обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы;

развитие и либерализация экономики;

развитие социальной сферы;

обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.





Чтобы каждый житель страны мог оценить внедренные инициативы, все цифры на платформе приводятся в сравнительной форме: за временные периоды с 1991 по 2016 и с 2017 по 2021 годы, а также ожидаемые результаты к 2030 году, отметил Элдор Туляков.

«При подготовке единой электронной базы мы запросили статистические данные из более чем 70 министерств и ведомств, изучили материалы международных организаций, вели тесный диалог с институтами гражданского общества. Перед нами стояла задача показать жителям Узбекистана достигнутые результаты простым и понятным способом», — заявил глава центра.

На сайте представлены основные показатели по каждому из направлений, а также мнения международных экспертов по каждой теме в видео-формате.

Министр юстиции Русланбек Давлетов отметил, что в Стратегии действий было предусмотрено 1385 пунктов, в рамках которых реализованы проекты на 114 трлн сумов и почти 30 млрд долларов. Для реализации документа также приняты 311 законов, из которых 80 новых законов, 2000 указов и постановлений президента, 3000 постановлений и распоряжений правительства.

Ключевые результаты реформ по каждому направлению стратегии

Направление «Совершенствование государственного и общественного строительства»

В этом разделе отмечается, что начата и продолжается административная реформа, направленная на повышение эффективности деятельности государственного аппарата. Упразднены 110 неэффективных межведомственных органов, созданы 10 новых министерств и ведомств, 6 государственных функций переданы частному сектору.

Кроме того, усиливается роль парламента в управлении делами государства и общества. Внедрен институт правительственного часа, палаты Олий Мажлиса периодически заслушивают отчеты министров здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, юстиции и других членов правительства. В 2019 году введена практика ежеквартального заслушивания отчетов правительства о реализации госпрограммы.

С 2017 года в Узбекистане действуют народные приемные и виртуальные приемные президента. За 2017 по 2020 год через них прошли 10,1 миллиона обращений.

В результате борьбы с бюрократией вдвое сократилось количество документов (с 167 до 79), необходимых для получения государственных услуг. За 4 года в 10 раз увеличилось количество услуг, предоставляемых по принципу «Единое окно» (с 16 до 157).

Направление «Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы»

По данным портала, в 2017—2020 годы произошло усиление независимости судебной власти. В 2018 году созданы административные суды. За 2019−2020 годы они рассмотрели 31,3 тысячи заявлений и удовлетворили почти 70% (21,2 тысячи), в том числе 2600 решений хокимов были признаны незаконными.

Внедрён институт бизнес-омбудсмена для усиления защиты предпринимателей. За 2017−2020 годы к бизнес-омбудсмену поступило 13,4 тысячи заявлений, в результате чего:

930 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной, 1513 — к административной ответственности;

отменены 1034 незаконных решения государственных и контролирующих органов;

в пользу субъектов предпринимательства через суды взысканы 95,1 млрд сумов.

Кроме того, проведены реформы по обеспечению прав граждан: пересмотрена система «прописки», созданы 197 реабилитационных центров для женщин, пострадавших от насилия, введен порядок выдачи им охранного ордера (с 2019 года выданы более 8400 ордеров), упрощена процедура получения гражданства. На границах внедрена система «зеленого» и «красного» коридоров.

В результате проведенных реформ Узбекистан впервые был принят в равноправные члены Совета по правам человека ООН.

Направление «Развитие и либерализация экономики»

За 2017−2020 годы внешнеторговый оборот Узбекистана вырос в 1,4 раза, уровень инфляции снизился с 18,8% до 11,1%, золотовалютные резервы увеличились с 26,4 млрд до 34,9 млрд долларов, следует из данных портала.

Снижены ставки большинства налогов: единого социального платежа с 15% для малых и 25% для крупных предприятий до 12%, налога на доходы физических лиц — с 22,5% (максимальная ставка) до 12%, НДС — с 20% до 15%, налога на прибыль — с 14% до 12%, на имущество юридических лиц — с 5% до 2%. Также были отменены отчисления в государственные фонды и страховые взносы, а виды налоговых проверок сократились с 13 до 4.

В 2017 году были сняты ограничения на оборот наличных средств и появилась возможность снятия денег в банкоматах. В 2020 году владельцы пластиковых карт сняли через банкоматы 62,2 трлн сумов.

Произошла либерализация валютного рынка: отменены ограничения на продажу и покупку иностранной валютой. В результате объем купленной населением валюты увеличился в 15 раз (с 273 млн долларов в 2016 году до 4,1 млрд долларов в 2020-м).

При этом среднегодовое обесценивание рыночного (неформального) валютного курса в 1998—2016 годы составляло 24,4%, а в 2017—2020 годы — 10,4%.

Узбекистан отменил таможенные пошлины на все экспортируемые товары и услуги, упростил процедуру экспорта и лицензирования, установил «нулевые» ставки таможенных пошлин для 60% импортируемых товаров и снизил ставки импортных таможенных пошлин до 6,45%.

На сайте reform.uz отмечается, что в результате реформ значительно вырос сектор малого бизнеса: в 2016 году в стране были зарегистрированы 27 тысяч субъектов малого предпринимательства, а в 2020 — 93 тысяч.

Направление «Развитие социальной сферы»

Среднемесячная зарплата увеличилась с 1,3 млн сумов в 2016 до 2,6 млн сумов в 2020 году. Совокупный доход на душу населения за тот же период вырос с 5,8 млн сумов до 11,7 млн сумов.

Суммы, выделяемые из бюджета на эту сферу, увеличились в 2,1 раза, на 7,5 трлн сумов была укреплена материально-техническая база медицинских учреждений.

В 2017—2020 годы Узбекистан выделил на лекарства и изделия медицинского назначения 1,61 трлн сумов (против 227 млрд сумов в 1991—2016 годы). Из них 61,6 млрд сумов направлены на лекарства для лечения онкологических заболеваний (8,3 млрд сумов), 217,4 млрд сумов — на лекарства для гематологии и онкогематологии (2,8 млрд сумов).

В системе народного образования в 2017—2020 годы появились 328 новых школ и восстановлено 11-летнее обязательное школьное образование.

Что касается сферы дошкольного образования, если в 2016 году функционировали 5,2 тысячи садов, то в 2020 их стало 18,3 тысячи (в том числе количество государственных садов выросло с 5 тысяч до 6,2 тысячи). Уровень охвата детей дошкольным образованием в 2020 году достиг 61% против 27,7% в 2016 году.

В системе высшего образования вновь было создано более 80 новых вузов, открыто порядка 20 филиалов иностранных вузов, начали впервые деятельность 10 частных вузов.

По данным портала, была искоренена практика привлечения педагогических и медицинских работников к принудительному труду. С 2019 года пенсии работающим пенсионерам стали выплачивать в 100%-процентном размере.

В рамках работы по сокращению бедности в Узбекистане, как отмечается на портале, её уровень снизился с 28% в 2000 году до 11% в 2020 году. Малоимущие семьи освобождены от платы за детские сады, школьники из малоимущих семей обеспечиваются сезонной одеждой. Граждане, попавшие в списки «железной», «женской» и «молодежной тетрадей», получают господдержку в форме профобучения, трудоустройства и финансовой помощи.

Направление «Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики»

Впервые Узбекистан исключен из списка стран, «вызывающих особую обеспокоенность» по религиозным вопросам, укреплены дружественные и взаимовыгодные связи с соседями, урегулированы вопросы границ и использования водно-энергетических ресурсов.

Сейчас в Узбекистане действует безвизовый режим для граждан 86 государств (в 2016 году он действовал для 9 стран).

Был укреплен оборонный потенциал: доля военнослужащих по контракту выросла до 68% (37% в 2016), в 5 раз повысился уровень оснащенности армии современным вооружением.