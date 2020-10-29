Министерство финансов Узбекистана выставило на обсуждение проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Основные направления и показатели макроэкономической политики на 2021 год сформированы исходя из прогнозов наличия условий пандемии коронавируса в следующем году, сообщила пресс-служба Минфина.

Объем Валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году прогнозируется на уровне 688,9 трлн сумов, что ниже первоначального целевого ориентира на 12,4% (786,2 трлн). По прогнозам темпы роста ВВП составят 5,1% (против целевого ориентира 5,8%). Ожидается, что рост будет обеспечен за счет увеличения промышленного производства на 5,8%, сферы услуг на 6,4%, сельского хозяйства — 2,7% (таблицы лучше открывать через десктопную версию сайта).

Ввиду продолжения тенденции снижения уровня инфляции продолжается, прогнозируется, что в 2021 году уровень инфляции составит 9−10%, что лучше прошлогодних прогнозов (11%).

Старый прогноз

Прогноз основных макроэкономических показателей развития на 2020 год и целевые ориентиры на 2021−2022 годы, в млрд сумов


Показатели
Прогноз на 2020 год
Бюджетные ориентиры на:
2021 год
2022 год
1
Валовый внутренний продукт, млрд. сумов
653 546
786 227
923 076
2
Темп роста валового внутреннего продукта, в %
5,5
5,8
6,2
3
Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, в %
12,5−13,0
11,0
9,5
4
Темп роста промышленной продукции, в %
6,5
6,7
7,0
5
Темп роста производства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в %
4,0
4,1
4,2
6
Темп роста розничного товарооборота, в %
5,6
5,7
6,0

Новый прогноз

Прогноз основных макроэкономических показателей развития на 2021 год и целевые ориентиры на 2022−2023 годы, млрд сумов


Показатели
Прогноз на 2021 год
Бюджетные ориентиры на:
2022
год
2023 год
1
Валовый внутренний продукт, млрд. сумов
688 936
843 191
985 377
2
Темп роста валового внутреннего продукта, в %
5,1
5,8
5,4
3
Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, в %
9,0−10,0
10,0−11,0
7,0−8,0
4
Темп роста промышленной продукции, в %
5,8
7,6
6,0
5
Темп роста производства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в %
2,7
3,4
3,6
6
Темп роста розничного товарооборота, в %
5,9
7,9
9,8

По данным Минфина, основные параметры госбюджета разработаны исходя из следующих основных фискальных целей:

  • поощрение валового спроса в экономике в условиях сокращения внешнего спроса и глобальной экономической активности в 2020—2021 годах, конкурентоспособности экономики, инвестиционной привлекательности, деловой активности, продоложение налогово-бюджетной политики, направленной на поощрение экспорта;
  • обеспечение стабильности государственного бюджета и поддержание размера государственного долга на умеренном уровне в соответствии с международными стандартами, снижение дефицита консолидированного бюджета в среднесрочной перспективе до уровня менее 2% к ВВП;
  • обеспечение устойчивого роста доходов государственного бюджета и принципа справедливости налогообложения, а также регулирование налоговых льгот;
  • сохранение социальной направленности государственного бюджета. В частности, финансирование важных программ, направленных на развитие систем образования, здравоохранения, формирование средств, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса;
  • своевременное и полное финансирование заработной платы и приравненных к ней выплат, пенсий и пособий, обеспечение их роста не ниже уровня инфляции;
  • социальная поддержка и повышение занятости населения, сокращение бедности и усиление адресности социальной защиты;
  • финансирование государственных программ, направленных на сохранение, а также эффективное использование водных и земельных ресурсов, энергосбережение, охрану природы и окружающей среды, улучшение экологического состояния и других важных государственных программ;
  • повышение эффективности и результативности государственных расходов путем повышения ответственности участников бюджетного процесса;
  • ведение межбюджетных отношений, направленных на повышение доходной базы и стимулирование эффективности расходов местных бюджетов;
  • повышение прозрачности бюджета и обеспечение полноты охвата бюджета.

Исходя из этих целей, консолидированные доходы госбюджета в 2021 году составят 178,5 трлн сумов, что на 12,3% больше прогнозируемых доходов на этот год, но на 3,5% ниже первоначальных целевых ориентиров на 2021 год. Консолидированные расходы без учета затрат на госпрограммы за счет внешнего долга составят 203,8 трлн сумов, а это на 25,5% больше прогнозируемых расходов в этом году и на 5,6% больше целевых ориентиров.

Доходы государственных целевых фондов планируются в размере 26,2 трлн сумов, расходы — 40,7 трлн сумов. При этом в них из республиканского бюджета предусмотрено выделение трансфертов в размере 15,9 трлн сумов.

В результате в следующем году бюджеты госбюджета и государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 17,2 трлн сумов или 2,5% к прогнозируемому ВВП.

Для повышения охвата бюджета и обеспечения полноты в соответствии с международными стандартами управления государственными финансами, с 2021 года предлагается включить в состав консолидированного бюджета планируемые расходы на государственные программы за счет внешнего долга. В 2021 году эти расходы прогнозируются в размере 12,1 трлн сумов.

Например, 31,5 млн долларов от Всемирного банка планируется направить на улучшение оказания экстренной медицинской помощи, а также 25,2 млн долларов от Азиатского банка развития — на улучшение деятельности первичной медико-санитарной помощи отражены в консолидированном бюджете.

С учетом вышеизложенного, верхний предел дефицита консолидированного бюджета на 2021 год (с учетом госбюджета, госцелевых фондов, ФРРУ, а также расходов, связанных с реализацией госпрограмм, за счет внешнего долга) предусмотрен на уровне 37,4 трлн сумов или 5,4% к ВВП, на 1,6% пункта ниже ожидаемого дефицита консолидированного бюджета по итогам текущего года, отмечает Минфин.

Дефицит госбюджета и госцелевых фондов будет компенсирован за счет привлечения государственного внутреннего и внешнего долга и остаточных средств бюджетов на начало года, дефицит ФРРУ — за счет собственных средств.

Кроме того, устанавливается, что размер остатка госдолга, привлеченного от имени и под гарантию Узбекистана, не может превышать 60% к ВВП текущего года.

При этом, в 2021 году предельный чистый объем новых годовых соглашений по привлечению внутреннего и внешнего долга от имени и под гарантию Узбекистана планируется установить в размере 5,5 млрд долларов (5 млрд — внешний, 0,5 млрд — внутренний долг), из них для финансирования дефицита госбюджета — 2,2 млрд долларов (в том числе внутренний долг — 5 трлн сумов), для финансирования инвестиционных проектов — 3,3 млрд долларов.

На официальном веб-сайте Минфина будет предоставляться информация о выделяемых из госбюджета средствах и их исполнении в разрезе бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, а также информация о состоянии и динамике госдолга.

Государственный налоговый комитет и таможенный комитет на своих официальных веб-сайтах будут публиковать перечень и сведения о размере налоговых и таможенных льгот в разрезе налогоплательщиков.

Ставки акцизного налога, земельного налога, налога за пользование водными ресурсами и фиксированные суммы подоходного налога для ИП, взимаемые с физических лиц, не включены в проект закона в связи с переходом в соответствующие части Налогового кодекса.

Старый прогноз

Сводные параметры консолидированного бюджета Узбекистана на 2020 год и бюджетные ориентиры на 2021−2022 годы, млрд сумов


Показатели
Прогноз на 2020 год
Бюджетные ориентиры на:
2021 год
2022 год
I.
Доходы Консолидированного бюджета
158 960,1
191 781,6
226 318,5
1
Доходы Государственного бюджета
128 460,0
152 100,0
177 600,0
2
Доходы государственных целевых фондов*
25 385,1
30 686,6
33 570,5
3
Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана
5 115,0
8 995,0
15 148,0
II.
Расходы Консолидированного бюджета
162 385,0
192 957,0
223 854,7
1
Расходы Государственного бюджета*
121 856,4
142 497,8
159 455,1
2
Расходы государственных целевых фондов
35 413,6
41 464,2
49 251,6
3
Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана
5 115,0
8 995,0
15 148,0
III.
Трансферты в государственные целевые фонды
9 248,1
11 055,6
15 875,5
IV.
Сальдо Консолидированного бюджета
-3 424,9
-1 175,4
2 463,8
(профицит +, дефицит -)
V.
Расходы государственных программ за счет внешнего долга
14 394,1
15 724,5
16 615,4
VI.
Общий фискальный баланс
-17 819,0
-16 899,9
-14 151,6
(профицит +, дефицит -)
VII.
Погашение государственного долга**
3 289,9
4 221,8
4 988,4

* Без учета трансфертов в государственные целевые фонды

** В целях приведения статистики государственных финансов Республики Узбекистан в соответствие с международными стандартами с 2020 года погашение государственного долга (основной долг) не включены в расходы Государственного бюджета Республики Узбекистан

Новый прогноз

Сводные параметры консолидированного бюджета Узбекистана на 2021 год и бюджетные ориентиры на 2022−2023 годы, млрд сумов


Показатели
Прогноз на 2021 год
Бюджетные ориентиры на:
2022 год
2023 год
I.
Доходы Консолидированного бюджета
178 512,4
208 371,3
238 954,0
1
Доходы Государственного бюджета
147 002,3
173 550,2
200 708,6
2
Доходы государственных целевых фондов*
26 173,9
28 251,7
30 544,5
3
Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана
5 336,2
6 569,4
7 700,8
II.
Расходы Консолидированного бюджета
215 945,2
231 338,9
258 096,0
1
Расходы Государственного бюджета*
149 681,6
163 780,4
183 675,0
2
Расходы государственных целевых фондов
40 740,0
46 709,1
51 720,2
3
Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана
13 423,6
6 569,4
7 700,8
4
Расходы на государственные программы за счет внешнего долга
12 100,0
14 280,0
15 000,0
III.
Трансферты в государственные целевые фонды
15 896,4
17 930,2
21 097,2
IV.
Сальдо Консолидированного бюджета
-37 432,7
-22 967,6
-19 142,1
(профицит +, дефицит -)
V.
Сальдо госбюджета и государственных целевых фондов (профицит +, дефицит -)
-17 245,3
-8 687,6
-4 142,1
VI.
Погашение государственного долга
7 767,7
10 316,8
12 478,2

* Без учета трансфертов в государственные целевые фонды

Обсуждение проекта продлится до 12 ноября.