Министерство финансов Узбекистана выставило на обсуждение проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Основные направления и показатели макроэкономической политики на 2021 год сформированы исходя из прогнозов наличия условий пандемии коронавируса в следующем году, сообщила пресс-служба Минфина.

Объем Валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году прогнозируется на уровне 688,9 трлн сумов, что ниже первоначального целевого ориентира на 12,4% (786,2 трлн). По прогнозам темпы роста ВВП составят 5,1% (против целевого ориентира 5,8%). Ожидается, что рост будет обеспечен за счет увеличения промышленного производства на 5,8%, сферы услуг на 6,4%, сельского хозяйства — 2,7% (таблицы лучше открывать через десктопную версию сайта).

Ввиду продолжения тенденции снижения уровня инфляции продолжается, прогнозируется, что в 2021 году уровень инфляции составит 9−10%, что лучше прошлогодних прогнозов (11%).

Старый прогноз

Прогноз основных макроэкономических показателей развития на 2020 год и целевые ориентиры на 2021−2022 годы, в млрд сумов

№

Показатели

Прогноз на 2020 год

Бюджетные ориентиры на:

2021 год

2022 год

1

Валовый внутренний продукт, млрд. сумов

653 546

786 227

923 076

2

Темп роста валового внутреннего продукта, в %

5,5

5,8

6,2

3

Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, в %

12,5−13,0

11,0

9,5

4

Темп роста промышленной продукции, в %

6,5

6,7

7,0

5

Темп роста производства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в %

4,0

4,1

4,2

6

Темп роста розничного товарооборота, в %

5,6

5,7

6,0



Новый прогноз

Прогноз основных макроэкономических показателей развития на 2021 год и целевые ориентиры на 2022−2023 годы, млрд сумов

№

Показатели

Прогноз на 2021 год

Бюджетные ориентиры на:

2022

год

2023 год

1

Валовый внутренний продукт, млрд. сумов

688 936

843 191

985 377

2

Темп роста валового внутреннего продукта, в %

5,1

5,8

5,4

3

Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, в %

9,0−10,0

10,0−11,0

7,0−8,0

4

Темп роста промышленной продукции, в %

5,8

7,6

6,0

5

Темп роста производства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в %

2,7

3,4

3,6

6

Темп роста розничного товарооборота, в %

5,9

7,9

9,8



По данным Минфина, основные параметры госбюджета разработаны исходя из следующих основных фискальных целей:

поощрение валового спроса в экономике в условиях сокращения внешнего спроса и глобальной экономической активности в 2020—2021 годах, конкурентоспособности экономики, инвестиционной привлекательности, деловой активности, продоложение налогово-бюджетной политики, направленной на поощрение экспорта;

обеспечение стабильности государственного бюджета и поддержание размера государственного долга на умеренном уровне в соответствии с международными стандартами, снижение дефицита консолидированного бюджета в среднесрочной перспективе до уровня менее 2% к ВВП;

обеспечение устойчивого роста доходов государственного бюджета и принципа справедливости налогообложения, а также регулирование налоговых льгот;

сохранение социальной направленности государственного бюджета. В частности, финансирование важных программ, направленных на развитие систем образования, здравоохранения, формирование средств, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса;

своевременное и полное финансирование заработной платы и приравненных к ней выплат, пенсий и пособий, обеспечение их роста не ниже уровня инфляции;

социальная поддержка и повышение занятости населения, сокращение бедности и усиление адресности социальной защиты;

финансирование государственных программ, направленных на сохранение, а также эффективное использование водных и земельных ресурсов, энергосбережение, охрану природы и окружающей среды, улучшение экологического состояния и других важных государственных программ;

повышение эффективности и результативности государственных расходов путем повышения ответственности участников бюджетного процесса;

ведение межбюджетных отношений, направленных на повышение доходной базы и стимулирование эффективности расходов местных бюджетов;

повышение прозрачности бюджета и обеспечение полноты охвата бюджета.

Исходя из этих целей, консолидированные доходы госбюджета в 2021 году составят 178,5 трлн сумов, что на 12,3% больше прогнозируемых доходов на этот год, но на 3,5% ниже первоначальных целевых ориентиров на 2021 год. Консолидированные расходы без учета затрат на госпрограммы за счет внешнего долга составят 203,8 трлн сумов, а это на 25,5% больше прогнозируемых расходов в этом году и на 5,6% больше целевых ориентиров.

Доходы государственных целевых фондов планируются в размере 26,2 трлн сумов, расходы — 40,7 трлн сумов. При этом в них из республиканского бюджета предусмотрено выделение трансфертов в размере 15,9 трлн сумов.

В результате в следующем году бюджеты госбюджета и государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 17,2 трлн сумов или 2,5% к прогнозируемому ВВП.

Для повышения охвата бюджета и обеспечения полноты в соответствии с международными стандартами управления государственными финансами, с 2021 года предлагается включить в состав консолидированного бюджета планируемые расходы на государственные программы за счет внешнего долга. В 2021 году эти расходы прогнозируются в размере 12,1 трлн сумов.

Например, 31,5 млн долларов от Всемирного банка планируется направить на улучшение оказания экстренной медицинской помощи, а также 25,2 млн долларов от Азиатского банка развития — на улучшение деятельности первичной медико-санитарной помощи отражены в консолидированном бюджете.

С учетом вышеизложенного, верхний предел дефицита консолидированного бюджета на 2021 год (с учетом госбюджета, госцелевых фондов, ФРРУ, а также расходов, связанных с реализацией госпрограмм, за счет внешнего долга) предусмотрен на уровне 37,4 трлн сумов или 5,4% к ВВП, на 1,6% пункта ниже ожидаемого дефицита консолидированного бюджета по итогам текущего года, отмечает Минфин.

Дефицит госбюджета и госцелевых фондов будет компенсирован за счет привлечения государственного внутреннего и внешнего долга и остаточных средств бюджетов на начало года, дефицит ФРРУ — за счет собственных средств.

Кроме того, устанавливается, что размер остатка госдолга, привлеченного от имени и под гарантию Узбекистана, не может превышать 60% к ВВП текущего года.

При этом, в 2021 году предельный чистый объем новых годовых соглашений по привлечению внутреннего и внешнего долга от имени и под гарантию Узбекистана планируется установить в размере 5,5 млрд долларов (5 млрд — внешний, 0,5 млрд — внутренний долг), из них для финансирования дефицита госбюджета — 2,2 млрд долларов (в том числе внутренний долг — 5 трлн сумов), для финансирования инвестиционных проектов — 3,3 млрд долларов.

На официальном веб-сайте Минфина будет предоставляться информация о выделяемых из госбюджета средствах и их исполнении в разрезе бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, а также информация о состоянии и динамике госдолга.

Государственный налоговый комитет и таможенный комитет на своих официальных веб-сайтах будут публиковать перечень и сведения о размере налоговых и таможенных льгот в разрезе налогоплательщиков.

Ставки акцизного налога, земельного налога, налога за пользование водными ресурсами и фиксированные суммы подоходного налога для ИП, взимаемые с физических лиц, не включены в проект закона в связи с переходом в соответствующие части Налогового кодекса.

Старый прогноз

Сводные параметры консолидированного бюджета Узбекистана на 2020 год и бюджетные ориентиры на 2021−2022 годы, млрд сумов

№

Показатели

Прогноз на 2020 год

Бюджетные ориентиры на:

2021 год

2022 год

I.

Доходы Консолидированного бюджета

158 960,1

191 781,6

226 318,5

1

Доходы Государственного бюджета

128 460,0

152 100,0

177 600,0

2

Доходы государственных целевых фондов*

25 385,1

30 686,6

33 570,5

3

Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана

5 115,0

8 995,0

15 148,0

II.

Расходы Консолидированного бюджета

162 385,0

192 957,0

223 854,7

1

Расходы Государственного бюджета*

121 856,4

142 497,8

159 455,1

2

Расходы государственных целевых фондов

35 413,6

41 464,2

49 251,6

3

Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана

5 115,0

8 995,0

15 148,0

III.

Трансферты в государственные целевые фонды

9 248,1

11 055,6

15 875,5

IV.

Сальдо Консолидированного бюджета

-3 424,9

-1 175,4

2 463,8

(профицит +, дефицит -)

V.

Расходы государственных программ за счет внешнего долга

14 394,1

15 724,5

16 615,4

VI.

Общий фискальный баланс

-17 819,0

-16 899,9

-14 151,6

(профицит +, дефицит -)

VII.

Погашение государственного долга**

3 289,9

4 221,8

4 988,4



* Без учета трансфертов в государственные целевые фонды

** В целях приведения статистики государственных финансов Республики Узбекистан в соответствие с международными стандартами с 2020 года погашение государственного долга (основной долг) не включены в расходы Государственного бюджета Республики Узбекистан

Новый прогноз

Сводные параметры консолидированного бюджета Узбекистана на 2021 год и бюджетные ориентиры на 2022−2023 годы, млрд сумов

№

Показатели

Прогноз на 2021 год

Бюджетные ориентиры на:

2022 год

2023 год

I.

Доходы Консолидированного бюджета

178 512,4

208 371,3

238 954,0

1

Доходы Государственного бюджета

147 002,3

173 550,2

200 708,6

2

Доходы государственных целевых фондов*

26 173,9

28 251,7

30 544,5

3

Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана

5 336,2

6 569,4

7 700,8

II.

Расходы Консолидированного бюджета

215 945,2

231 338,9

258 096,0

1

Расходы Государственного бюджета*

149 681,6

163 780,4

183 675,0

2

Расходы государственных целевых фондов

40 740,0

46 709,1

51 720,2

3

Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана

13 423,6

6 569,4

7 700,8

4

Расходы на государственные программы за счет внешнего долга

12 100,0

14 280,0

15 000,0

III.

Трансферты в государственные целевые фонды

15 896,4

17 930,2

21 097,2

IV.

Сальдо Консолидированного бюджета

-37 432,7

-22 967,6

-19 142,1

(профицит +, дефицит -)

V.

Сальдо госбюджета и государственных целевых фондов (профицит +, дефицит -)

-17 245,3

-8 687,6

-4 142,1

VI.

Погашение государственного долга

7 767,7

10 316,8

12 478,2



* Без учета трансфертов в государственные целевые фонды