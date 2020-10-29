Министерство финансов Узбекистана выставило на обсуждение проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Основные направления и показатели макроэкономической политики на 2021 год сформированы исходя из прогнозов наличия условий пандемии коронавируса в следующем году, сообщила пресс-служба Минфина.
Объем Валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году прогнозируется на уровне 688,9 трлн сумов, что ниже первоначального целевого ориентира на 12,4% (786,2 трлн). По прогнозам темпы роста ВВП составят 5,1% (против целевого ориентира 5,8%). Ожидается, что рост будет обеспечен за счет увеличения промышленного производства на 5,8%, сферы услуг на 6,4%, сельского хозяйства — 2,7% (таблицы лучше открывать через десктопную версию сайта).
Ввиду продолжения тенденции снижения уровня инфляции продолжается, прогнозируется, что в 2021 году уровень инфляции составит 9−10%, что лучше прошлогодних прогнозов (11%).
Старый прогноз
Прогноз основных макроэкономических показателей развития на 2020 год и целевые ориентиры на 2021−2022 годы, в млрд сумов
|№
|Показатели
|Прогноз на 2020 год
|Бюджетные ориентиры на:
|2021 год
|2022 год
|1
|Валовый внутренний продукт, млрд. сумов
|653 546
|786 227
|923 076
|2
|Темп роста валового внутреннего продукта, в %
|5,5
|5,8
|6,2
|3
|Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, в %
|12,5−13,0
|11,0
|9,5
|4
|Темп роста промышленной продукции, в %
|6,5
|6,7
|7,0
|5
|Темп роста производства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в %
|4,0
|4,1
|4,2
|6
|Темп роста розничного товарооборота, в %
|5,6
|5,7
|6,0
Новый прогноз
Прогноз основных макроэкономических показателей развития на 2021 год и целевые ориентиры на 2022−2023 годы, млрд сумов
|№
|Показатели
|Прогноз на 2021 год
|Бюджетные ориентиры на:
|2022
год
|2023 год
|1
|Валовый внутренний продукт, млрд. сумов
|688 936
|843 191
|985 377
|2
|Темп роста валового внутреннего продукта, в %
|5,1
|5,8
|5,4
|3
|Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, в %
|9,0−10,0
|10,0−11,0
|7,0−8,0
|4
|Темп роста промышленной продукции, в %
|5,8
|7,6
|6,0
|5
|Темп роста производства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в %
|2,7
|3,4
|3,6
|6
|Темп роста розничного товарооборота, в %
|5,9
|7,9
|9,8
По данным Минфина, основные параметры госбюджета разработаны исходя из следующих основных фискальных целей:
- поощрение валового спроса в экономике в условиях сокращения внешнего спроса и глобальной экономической активности в 2020—2021 годах, конкурентоспособности экономики, инвестиционной привлекательности, деловой активности, продоложение налогово-бюджетной политики, направленной на поощрение экспорта;
- обеспечение стабильности государственного бюджета и поддержание размера государственного долга на умеренном уровне в соответствии с международными стандартами, снижение дефицита консолидированного бюджета в среднесрочной перспективе до уровня менее 2% к ВВП;
- обеспечение устойчивого роста доходов государственного бюджета и принципа справедливости налогообложения, а также регулирование налоговых льгот;
- сохранение социальной направленности государственного бюджета. В частности, финансирование важных программ, направленных на развитие систем образования, здравоохранения, формирование средств, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса;
- своевременное и полное финансирование заработной платы и приравненных к ней выплат, пенсий и пособий, обеспечение их роста не ниже уровня инфляции;
- социальная поддержка и повышение занятости населения, сокращение бедности и усиление адресности социальной защиты;
- финансирование государственных программ, направленных на сохранение, а также эффективное использование водных и земельных ресурсов, энергосбережение, охрану природы и окружающей среды, улучшение экологического состояния и других важных государственных программ;
- повышение эффективности и результативности государственных расходов путем повышения ответственности участников бюджетного процесса;
- ведение межбюджетных отношений, направленных на повышение доходной базы и стимулирование эффективности расходов местных бюджетов;
- повышение прозрачности бюджета и обеспечение полноты охвата бюджета.
Исходя из этих целей, консолидированные доходы госбюджета в 2021 году составят 178,5 трлн сумов, что на 12,3% больше прогнозируемых доходов на этот год, но на 3,5% ниже первоначальных целевых ориентиров на 2021 год. Консолидированные расходы без учета затрат на госпрограммы за счет внешнего долга составят 203,8 трлн сумов, а это на 25,5% больше прогнозируемых расходов в этом году и на 5,6% больше целевых ориентиров.
Доходы государственных целевых фондов планируются в размере 26,2 трлн сумов, расходы — 40,7 трлн сумов. При этом в них из республиканского бюджета предусмотрено выделение трансфертов в размере 15,9 трлн сумов.
В результате в следующем году бюджеты госбюджета и государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 17,2 трлн сумов или 2,5% к прогнозируемому ВВП.
Для повышения охвата бюджета и обеспечения полноты в соответствии с международными стандартами управления государственными финансами, с 2021 года предлагается включить в состав консолидированного бюджета планируемые расходы на государственные программы за счет внешнего долга. В 2021 году эти расходы прогнозируются в размере 12,1 трлн сумов.
Например, 31,5 млн долларов от Всемирного банка планируется направить на улучшение оказания экстренной медицинской помощи, а также 25,2 млн долларов от Азиатского банка развития — на улучшение деятельности первичной медико-санитарной помощи отражены в консолидированном бюджете.
С учетом вышеизложенного, верхний предел дефицита консолидированного бюджета на 2021 год (с учетом госбюджета, госцелевых фондов, ФРРУ, а также расходов, связанных с реализацией госпрограмм, за счет внешнего долга) предусмотрен на уровне 37,4 трлн сумов или 5,4% к ВВП, на 1,6% пункта ниже ожидаемого дефицита консолидированного бюджета по итогам текущего года, отмечает Минфин.
Дефицит госбюджета и госцелевых фондов будет компенсирован за счет привлечения государственного внутреннего и внешнего долга и остаточных средств бюджетов на начало года, дефицит ФРРУ — за счет собственных средств.
Кроме того, устанавливается, что размер остатка госдолга, привлеченного от имени и под гарантию Узбекистана, не может превышать 60% к ВВП текущего года.
При этом, в 2021 году предельный чистый объем новых годовых соглашений по привлечению внутреннего и внешнего долга от имени и под гарантию Узбекистана планируется установить в размере 5,5 млрд долларов (5 млрд — внешний, 0,5 млрд — внутренний долг), из них для финансирования дефицита госбюджета — 2,2 млрд долларов (в том числе внутренний долг — 5 трлн сумов), для финансирования инвестиционных проектов — 3,3 млрд долларов.
На официальном веб-сайте Минфина будет предоставляться информация о выделяемых из госбюджета средствах и их исполнении в разрезе бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, а также информация о состоянии и динамике госдолга.
Государственный налоговый комитет и таможенный комитет на своих официальных веб-сайтах будут публиковать перечень и сведения о размере налоговых и таможенных льгот в разрезе налогоплательщиков.
Ставки акцизного налога, земельного налога, налога за пользование водными ресурсами и фиксированные суммы подоходного налога для ИП, взимаемые с физических лиц, не включены в проект закона в связи с переходом в соответствующие части Налогового кодекса.
Старый прогноз
Сводные параметры консолидированного бюджета Узбекистана на 2020 год и бюджетные ориентиры на 2021−2022 годы, млрд сумов
|№
|Показатели
|Прогноз на 2020 год
|Бюджетные ориентиры на:
|2021 год
|2022 год
|I.
|Доходы Консолидированного бюджета
|158 960,1
|191 781,6
|226 318,5
|1
|Доходы Государственного бюджета
|128 460,0
|152 100,0
|177 600,0
|2
|Доходы государственных целевых фондов*
|25 385,1
|30 686,6
|33 570,5
|3
|Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана
|5 115,0
|8 995,0
|15 148,0
|II.
|Расходы Консолидированного бюджета
|162 385,0
|192 957,0
|223 854,7
|1
|Расходы Государственного бюджета*
|121 856,4
|142 497,8
|159 455,1
|2
|Расходы государственных целевых фондов
|35 413,6
|41 464,2
|49 251,6
|3
|Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана
|5 115,0
|8 995,0
|15 148,0
|III.
|Трансферты в государственные целевые фонды
|9 248,1
|11 055,6
|15 875,5
|IV.
|Сальдо Консолидированного бюджета
|-3 424,9
|-1 175,4
|2 463,8
|(профицит +, дефицит -)
|V.
|Расходы государственных программ за счет внешнего долга
|14 394,1
|15 724,5
|16 615,4
|VI.
|Общий фискальный баланс
|-17 819,0
|-16 899,9
|-14 151,6
|(профицит +, дефицит -)
|VII.
|Погашение государственного долга**
|3 289,9
|4 221,8
|4 988,4
* Без учета трансфертов в государственные целевые фонды
** В целях приведения статистики государственных финансов Республики Узбекистан в соответствие с международными стандартами с 2020 года погашение государственного долга (основной долг) не включены в расходы Государственного бюджета Республики Узбекистан
Новый прогноз
Сводные параметры консолидированного бюджета Узбекистана на 2021 год и бюджетные ориентиры на 2022−2023 годы, млрд сумов
|№
|Показатели
|Прогноз на 2021 год
|Бюджетные ориентиры на:
|2022 год
|2023 год
|I.
|Доходы Консолидированного бюджета
|178 512,4
|208 371,3
|238 954,0
|1
|Доходы Государственного бюджета
|147 002,3
|173 550,2
|200 708,6
|2
|Доходы государственных целевых фондов*
|26 173,9
|28 251,7
|30 544,5
|3
|Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана
|5 336,2
|6 569,4
|7 700,8
|II.
|Расходы Консолидированного бюджета
|215 945,2
|231 338,9
|258 096,0
|1
|Расходы Государственного бюджета*
|149 681,6
|163 780,4
|183 675,0
|2
|Расходы государственных целевых фондов
|40 740,0
|46 709,1
|51 720,2
|3
|Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана
|13 423,6
|6 569,4
|7 700,8
|4
|Расходы на государственные программы за счет внешнего долга
|12 100,0
|14 280,0
|15 000,0
|III.
|Трансферты в государственные целевые фонды
|15 896,4
|17 930,2
|21 097,2
|IV.
|Сальдо Консолидированного бюджета
|-37 432,7
|-22 967,6
|-19 142,1
|(профицит +, дефицит -)
|V.
|Сальдо госбюджета и государственных целевых фондов (профицит +, дефицит -)
|-17 245,3
|-8 687,6
|-4 142,1
|VI.
|Погашение государственного долга
|7 767,7
|10 316,8
|12 478,2
* Без учета трансфертов в государственные целевые фонды
Обсуждение проекта продлится до 12 ноября.