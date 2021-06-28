Сенат Олий Мажлиса на 16-м пленарном заседании 26 июня внес изменения в закон о государственном бюджете на 2021 год, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

На заседании отмечалось, что исполнение принятых за истекший период текущего года решений, реализация приоритетных задач утвержденных программ требуют дополнительных источников финансирования.

В частности, предельный размер дефицита консолидированного бюджета на 2021 год увеличивается с 5,4% до 5,5% (32,8 трлн сумов) от валового внутреннего продукта. Это связано с ростом дефицита из-за выделения 650 млрд сумов для финансирования приоритетных задач государственных программ и решений из Фонда реконструкции и развития.

Кроме того, для обеспечения выполнения задач, определенных постановлениями президента, предусматривается увеличение расходов госбюджета на 13,1 трлн сумов (около 1,2 млрд долларов по курсу ЦБ на 28 июня).

При этом в соответствии с указом президента от 3 февраля 2021 года о госпрограмме (УП-6155) предусмотрено выделение дополнительных средств:

410 млрд сумов — на улучшение земельных участков, водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристических объектов;

350 млрд сумов — на обеспечение свободных экономических зон и малых промышленных зон необходимой инфраструктурой;

124,2 млрд сумов — на укрепление материально-технической базы учреждений раннего выявления и лечения эндокринных заболеваний;

80 млрд сумов — Фонду «Эл-юрт умиди» на увеличение в 5 раз количества молодежи, направляемой для обучения в престижных зарубежных вузах (с 82 до 350);

64,4 млрд сумов — на увеличение на 25% показателей приема в высшие образовательные учреждения по государственному гранту, увеличение грантов девушкам из малообеспеченных семей в 2 раза и доведение до 2 тысяч с 2021/2022 учебного года.

При обеспечении исполнения постановления президента от 27 марта 2021 года (ПП-5041), принятого для продолжения мер по обеспечению безработной молодежи и женщин махаллей доходной работой, оказания им содействия в организации собственного бизнеса предусматривается:

увеличение уставного капитала уполномоченных банков на 1,3 трлн сумов для финансирования проектов семейного предпринимательства;

выделение дополнительно 1,5 трлн сумов на финансирование программ развития семейного предпринимательства.

Вместе с тем, на расходы Фонда реконструкции и развития законом направляются 6,4 трлн сумов (от 13,4 трлн сумов до 19,8 трлн сумов). Из этих средств предусматривается выделение:

5,8 трлн сумов — республиканскому бюджету для обеспечения внутренних дорог и питьевого водоснабжения (3,2 трлн сумов) и программ по семейному предпринимательству (1,5 трлн сумов), а также строительство других объектов социальной сферы (1,1 трлн сумов);

100 млрд сумов — для увеличения уставного капитала «Турон банка» в целях финансирования проектов лимоноводства в рамках программы семейного предпринимательства;

550 млрд сумов — для финансирование кредитных линий по проектам производства готовых изделий из кожи, кожгалантерейной продукции, а также изделий с высокой добавленной стоимостью из меха и шерсти.

Кроме того, выделяются дополнительные средства в 153 млрд сумов на покрытие расходов, связанных с увеличением оплаты труда работников в медико-социальных учреждениях.

Бюджет Республиканского центра духовности и просветительства увеличивается на 60 млрд сумов (с 6,9 млрд до 66,9 млрд сумов) за счёт выделения дополнительных средств «для эффективной организации духовно-просветительской работы в масштабе страны».

Бюджет Министерства по поддержке махалли и семьи получит дополнительно 45 млрд сумов (всего 185,3 млрд сумов) «на реализацию системных мероприятий по оказанию комплексной поддержки старейшинам».

Бюджет «прочих организаций» увеличивается на 1,12 трлн сумов (всего 24,6 трлн сумов) в связи «с повышением денежного обеспечение сотрудников силовых структур, выделением дополнительных штатов и укреплением материально-технической базы».

Создание Министерства туризма и спорта и упразднение Агентства по развитию рынка капитала также потребовали внесения соответствующих изменений в действующий закон.