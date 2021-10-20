В Кабинете министров Узбекистана 18 октября были обсуждены проект государственного бюджета на 2022 год, ожидаемые в 2021 году макроэкономические показатели и макроэкономические прогнозы на 2022−2024 годы, сообщило УзА.

Показатели 2021 года

Согласно предварительным данным, по итогам первых девяти месяцев года валовой внутренний продукт страны вырос на 6,9%.

За этот период создано 338 тысяч дополнительных рабочих мест. Начали деятельность около 77 тысяч новых субъектов предпринимательства. Объём инвестиций достиг 32% ВВП.

Экспорт, без учёта экспорта золота, в январе-сентябре вырос на 34,1% и составил 8,9 млрд долларов.

Ожидается, что по итогам года рост ВВП составит около 6,5−7%, при этом объём промышленного производства увеличится на 9,1%, строительных работ — на 6,6%, оказания услуг — на 8,6% и сельского хозяйства — 2,8%.

В основном сценарии среднесрочных макроэкономических показателей прогнозируется, что в предстоящие пять лет темпы роста ВВП составят 6,5%, в том числе в 2022 году — 5,9%.

На совещании говорилось о необходимости сохранения макроэкономической стабильности, в частности, сокращения уровня инфляции в 2022 году до 9%, а в среднесрочной перспективе — до 5%, сохранения государственного долга на умеренном уровне, непревышения в будущем году дефицита госбюджета более чем на 3%.

В текущем году, чтобы дефицит бюджета по отношению к ВВП не превысил 5,5%, руководителям ответственных ведомств и органов даны поручения по формированию дополнительных доходов и оптимизации расходов, которые не обязательны к выполнению в этом году. На заседании была поставлена задача снижения дефицита бюджета в текущем году с 5,5% до 3% ВВП.

Госбюджет на 2022 год

Согласно проекту налоговой политики на 2022 год, с 1 января намечено снизить налоговую ставку на имущество юридических лиц с 2% до 1,5%. При расчете налога на прибыль планируется увеличить размер инвестиционных отчислений на новое технологическое оборудование с 10% до 20%, а для зданий — с 5% до 10%. Кроме того, предлагается повысить амортизационные нормы в среднем в 2,5 раза.

В расходной части бюджета на 2022 год предусматривается развитие человеческого капитала, усиление социальной защиты, сокращение бедности, создание новых рабочих мест, улучшение условий жизни населения в регионах.

В проекте госбюджета около 45% средств, выделяемых на социальную сферу, планируется направить в сферу образования. В частности, для учреждений дошкольного образования объём выделяемых средств увеличен на 2,2 трлн сумов по сравнению с текущим годом до 8,7 трлн сумов, для народного образования — 30,3 трлн сумов, что больше на 6,5 трлн сумов, на среднее специальное и высшее образование — 7,5 трлн сумов, что больше на 3,1 трлн сумов.

На сферу здравоохранения в 2022 году запланировано выделение 22,6 трлн сумов, или 11% всех расходов.

Количество нуждающихся семей, получающих социальное пособие, по сравнению со средним показателем 2021 года в 1,2 миллиона человек, в будущем году увеличится на 1,44 миллиона, будет охвачено 16,5% всех семей. 5% районных и городских бюджетов, то есть 1,4 трлн сумов, будут направлены на финансирование предложений граждан, выдвинутых через портал «Открытый бюджет».

В проекте бюджета закладываются средства на повышение заработной платы, социальных пособий, стипендий и пенсий в темпах, превышающих уровень инфляции.

Целевые индикаторы бюджетных расходов министерств и ведомств по программам развития рассчитаны на три года и разработаны при техническом содействии экспертов международных финансовых институтов.

Проект закона «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год» и бюджетное послание внесены в Законодательную палату Олий Мажлиса.