Хокимият Чиланзарского района Ташкента 1 ноября прокомментировал ситуацию с десятками деревьев, почва под которыми была укрыта полиэтиленовой плёнкой.

Как мы писали до этого, на участке улицы Лутфи, где раньше проходила трамвайная линия, почва у 56 деревьев (55 ясеней и 1 сафора) при благоустройстве была покрыта плёнкой и засыпана мелкими камнями и керамзитом. В результате у 33 деревьев обнаружены признаки высыхания. При этом такие же деревья по краям улицы выглядят здоровыми.





Фото: Хокимият Чиланзарского района.

После появления информации в СМИ, ответственные лица хокимията Чиланзарского района и Отделения экологии провели изучение состояния деревьев, говорится в сообщении районной администрации.

«Приняты меры по устранению выявленных недостатков, полиэтиленовое покрытие вокруг деревьев убрано. Агрономы управления благоустройства Чиланзарского района начали работу по регулярному поливу деревьев и их обработку с целью предотвращения повреждений», — отметили в хокимияте.

Ответственные лица проинструктированы и предупреждены о недопустимости подобных негативных случаев в будущем, говорится в сообщении.