В социальных сетях распространилось письмо начальника Управления охраны материнства и детства Марата Садикова министру здравоохранения Абдухакиму Хаджибаеву.

Источник: muxbir1 / Telegram.

В нём глава управления сообщает, что 17 мая многопрофильной поликлинике Ташкентской области на следующие сутки после родов скончалась молодая женщина (1998 года рождения). В качестве диагноза указаны тяжелая преэклампсия и HELLP-синдром, а причиной смерти — легочно-печеночная недостаточность, ДВС-синдром при фазе гипокоагуляции, кровотечение в брюшную полость.

Также отмечается, что тело отправлено на экспертизу.

Письмо также подписано заместителем министра Эльмирой Баситхановой. На нём можно увидеть надпись «министру не давать», а также поручение предоставить заключение главного акушера-гинеколога при участии ещё двух профессоров. В конце также написано «беспричинная смерть».

Замминистра подтвердила, что такой случай действительно произошёл в Ташкентской областной поликлинике. Она заявила, что её слова были «неправильно истолкованы».

«Информацию начальника управления необходимо тщательно изучить, указать причины и анализы перед тем, как внести министру здравоохранения. Когда речь идет о материнской и детской смертности, важно проводить углубленное изучение, не полагаясь на поверхностные выводы. Это изучение должны проводить два профессора вместе с главным акушером-гинекологом. Здесь имелось в виду, что причину смерти необходимо тщательно расследовать, а затем предоставить отчёт министру», — цитирует её слова Kun.uz.

В качестве анестезиолога-реаниматолога с 30-летним опытом Эльмира Баситханова отметила отсутствие причин смерти, в связи с чем дала «важное задание начальнику управления о необходимости профессионального обследования всей ситуации».

«Здесь нет ничего неправильного или того, что могло бы вызвать ажиотаж», — отметила замглавы Минздрава.

«Каждый случай младенческой и материнской смертности — это не то, что можно скрывать. И в законе, и в медицине причины каждой смерти анализируются и принимаются меры, которые затем служат решением проблем, которые могут возникнуть. Поэтому никто не заинтересован в том, чтобы скрыть или „замять“ эту ситуацию», — подчеркнула она.

Замминистра обратила внимание, что в письме упоминается слово «критик» (критический).

«Цель записи этого сообщения — не заглаживать [ситуацию] или что-то скрывать. Я считаю, что такие неправильные выводы — это следствие неверного толкования ситуации», — сказала Эльмира Баситханова.

По её словам, в итоге «причины смерти женщины были изучены при участии трёх докторов медицины и профессоров, а виновным понесли наказание». Медицинский анализ с указанием причин смерти был направлен в родильные дома, чтобы предотвратить повторение таких случаев в будущем, отметила она.