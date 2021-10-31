В Грузии объявлены итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 30 октября. Кандидаты в мэры от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» вышли победителями в 19 из 20 городов, следует из данных ЦИК.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси, бывший защитник футбольного клуба «Милан» Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а его конкурент от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия — 44,4%.

В Рустави победила Нино Лацабидзе (53,7%), в Батуми — Арчил Чиковани (51%), в Кутаиси — Иосеб Хахалеишвили (51,6%), в Поти — Бека Вачарадзе (57,3%).

Единственный город, где победил представитель оппозиционной партии, — Цаленджиха с населением менее 25 тыся. человек. За Георгия Харчилава там проголосовали 51,1% избирателей.

Явка во втором туре выборов составила по всей стране 49,09%.

Лидер «Единого национального движения» Никанор Мелия назвал выборы «сфальсифицированными, насильственными и украденными», призвав сторонников сегодня собраться на акции в центре Тбилиси, где будет объявлено о дальнейших планах оппозиции, пишет портал NewsGeorgia.

Мелия призвал соотечественников к «бескомпромиссной борьбе». Он также объявил, что через неделю — 7 ноября — пройдет следующая акция протеста, митинг соберется на площади Свободы. По его словам, уже со вторника акции протеста начнутся в Батуми, Кутаиси и других крупных городах республики.

Как мы сообщали ранее, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 год Саакашвили вернулся в страну накануне первого тура выборов. Последние восемь лет он жил за границей, так как на родине в отношении экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави.

Накануне второго тура Саакашвили заявил, что от голосов сторонников зависит его жизнь. «От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру», — передал политик из заключения. Уже 31 день с момента своего задержания он держит голодовку. 27 октября Саакашвили в колонии посетила уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова (экс-президент Грузии также гражданин Украины) и заявила, что он с трудом разговаривает и потерял 14 кг в весе, пишет РБК.