Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — заявил глава правительства.

По данным телеканала TV Pirveli, политика задержали в одной из квартир в Тбилиси. Сейчас Михаил Саакашвили находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси.

Перед задержанием экс-президент в своём аккаунте на Facebook опубликовал видео, в котором допустил, что его задержат, и призвал принять участие вмуниципальных выборах, которые пройдут вГрузии 2октября. «Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться», — написал Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год и покинул страну незадолго до истечения своих полномочий. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дел, по двум из них вынесены решения. В 2018 году Саакашвили заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому его приговорили к трём годам лишения свободы, по второму — к шести.

С 2020 года Михаил Саакашвили возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины, годом ранее президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что глава страны обеспокоен «такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии», и добавил, что консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили «всю необходимую помощь».