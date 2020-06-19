Совместное предприятие Jizzakh Petroleum приступило к модернизации Ферганского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) за 300 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Модернизация предусматривает в 2020—2023 годах внедрение на НПЗ процесса гидрокрекинга (способ получения топлива) и запуск с 1 июля 2023 года производства автомобильного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива стандарта «Евро-5».

Лицензиаром поставляемого оборудования выступит французская Axens, базовым проектировщиком — итальянская WOOD, отмечается в сообщении.

Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и на сегодняшний день выпускает порядка 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год.

Как писала «Газета.uz» несколькими днями ранее, завод был передан в доверительное управление Jizzakh Petroleum. Минэнерго отмечает, что передача состоялась 7 марта.

Напомним, в апреле 2019 года президент Узбекистана подписал постановление о модернизации Ферганского НПЗ за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources, зарегистрированной в Индонезии.

Модернизация завода до 2022 года оценивалась в 875 миллионов долларов. Планировалось, что индонезийская компания создаст консорциум для дальнейшей эксплуатации завода, а затем выкупит государственные активы НПЗ. Однако впоследствии РТ Trans Asia Resources не приступила к реализации проекта.

Компания Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года для строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Джизакской области стоимостью 2,2 млрд долларов. Позднее «Узбекнефтегаз» пересмотрел концепцию строительства завода и решил сосредоточиться на модернизации действующих Бухарского и Ферганского НПЗ.